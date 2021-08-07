الأهلي يسجل هدفا مبكرا في شباك سيراميكا كليوباترا

تمكن الفريق الأول لكرة القدم النادي الأهلي من تسجيل هدف مبكر في مرمى سيراميكا كليوباترا في المباراة التي تقام بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا في اللقاء المقام على ملعب استاد السلام الدولي “الأهلي وي” ضمن منافسات الجولة ال23 من بطولة الدوري الممتاز.

حصل الأهلي على ركلة ركنية في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة مررها علي معلول٫ وصلت داخل منطقة الجزاء٫ وحدثت دربكة سددها ياسر ابراهيم برأسه بعد أن سقطت أمامه داخل مرمى سيراميكا.

وضم تشكيل الأهلي:

محمد الشناوي في حراسة المرمي

ومعه محمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وعلي معلول وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشه وحسين الشحات ومحمود كهربا ومحمد شريف.



وبدأ سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: رجب بكار - خالد صبحي - طارق سامي - أحمدمحسن - عبد الله محمود.

خط الوسط: محمد إبراهيم - محمد توني - كوامي بونسو- ميدو جابر. خط الهجوم: أحمد ياسر ريان