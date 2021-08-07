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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

في حملة تموينية.. ضبط 30 ألف عبوة عصير فاسدة قبل بيعها بالبحيرة

صدى البلد

أسفرت حملة تفتشية بمدرية التموين بمحافظة البحيره عن ضبط 30 ألف عبوة عصير غير صالحة للاستهلاك الآدمي بأحد مخازن الأغذية بمدينة دمنهور وذلك بناء على تقرير فنى من مفتشى الأغذية المرافقين للحملة.
 

وتم التحفظ على الكمية المضبوطة قبل توزيعها على الأسواق والمحلات ونقلها بأحد المخازن لحين العرض على النيابة العامة وصدور قرار فى المضبوطات.
 

جاء ذلك بناء علي تعليمات  الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية  واللواء هشام امنه محافظ البحيره و المهندس مجدي الخضر وكيل وزارة التموين بمحافظه البحيره و العميد وجدي الصيرفي مدير شرطه التموين  و اشراف  اشرف عبدالحميد المشرف العام للحملات التموينيه و مفتاح عبد اللطيف مدير عام الرقابه التموينيه بمديرية تموين البحيره . 
 

وتواصل مدرية التموين بمحافظة البحيرة العمل ليل نهار على ضبط المخالفين والاطعمة الفاسدة قبل ضخها في الاسواق للحفاظ على حياة المواطنين.
 

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محافظة البحيرة محافظ البحيرة وزير التموين وزارة التموين اللواء هشام أمنه محافظ البحيرة تموين البحيرة

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