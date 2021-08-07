رئيس اللجنة الأولمبية: حصدنا ميداليات أكثر مما وعدنا به.. فيديو

قال المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، إنه يشعر بالسعادة لتتويج اللاعبة فريال أشرف لاعبة منتخب الكاراتيه بالميدالية الذهبية فى منافسات وزن 61 كجم بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 بعد الفوز على لاعبة أذربيجان 2/0 فى الدور النهائى من البطولة.
واضاف "حطب" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى "محمد الباز" في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إن اللجنة بذلت مجهودا كبيرا ووضعت خطة طموحة، ووعدت بالفوز بميداليات في ألعاب معينة، معقبا:"ربنا وفقنا في المنازلات وقدرنا نجيب ميداليات فيما وعدنا به وأكثر".
وأشار إلى، أن اللجنة كانت تتوقع الفوز في عدة العاب معينة منها الكاراتيه، قائلا "اجتهدنا وربنا كافئنا، ما التوفيق إلا بالله".
وأكد أنه يوجه الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قائلا إن تواجده بين اللاعبين للتهنئة وللتوجيه في نفس الوقت، ووجوده حافز لهم.
الفراعنة يعانقون الذهب والفضة.. نتائج بعثة مصر في أولمبياد طوكيو اليوم
أقيمت اليوم السبت باقي منافسات دورة الألعاب الأولمبية، والتي تقام في العاصمة اليابانية طوكيو حتى يوم 8 أغسطس المقبل.
وشهدت منافسات اليوم معانقة مصر للذهب والفضة بعد غياب سنوات طويلة، حيث توجت فريال أشرف بالميدالية الذهبية في منافسات الكاراتيه؛ لتصبح أول إمرأة مصرية تتوج بميدالية ذهبية في الأولمبياد، وتعود بالذهب لمصر بعد غياب منذ آخر تتويج لكرم جابر في منافسات المصارعة بدورة آثينا في 2004.
و توج اللاعب أحمد الجندي بالميدالية الفضية في منافسات الخماسي الحديث؛ ليصبح أول رياضي في تاريخ مصر يتوج بميدالية أولمبية في هذه اللعبة، ويعود بالفضة لمصر بعد غياب عن آخر نسخة في ريو دي جانيرو 2016، حيث يعد آخر تتويج مصري لميدالية فضية كان في نسخة لندن 2012، والتي كانت من نصيب عبير عبد الرحمن في منافسات رفع الأثقال.
ونستعرض لكم خلال السطور التالية نتائج اليوم الخاصة بالبعثة المصرية في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020.
الكاراتيه
توجت اللاعبة فريال أشرف بالميدالية الذهبية في منافسات الكوميتيه للكاراتيه وزن 61 كجم، وذلك بعد الفوز على بطلة أذربيجان بنتيجة 2/0.
و إستهلت مشوارها في منافسات الكومتيه للكاراتيه وزن 61 كجم بالفوز على بطلة الصين بنتيجة 4/0، ثم الفوز على بطلة سويسرا، قبل أن تتوقف عن سلسلة الانتصارات وتخسر أمام بطلة إيران، ثم التعادل أمام بطلة الجزائر؛ لتتأهل للدور نصف النهائي بعد إعتلائها صدارة المجموعة برصيد 5 نقاط.
وفي الدور نصف النهائي، فازت على بطلة كازاخستان بنتيجة 5/4؛ لتتأهل للدور النهائي وتواجه بطلة أذربيجان وتفوز عليها بنتيجة 2/0 وتتوج بالميدالية الذهبية.
الخماسي الحديث
توج اللاعب أحمد الجندي بالميدالية الفضية في منافسات الخماسي الحديث، وذلك بعدما جاء في المركز الثاني برصيد 1477 نقطة؛ ليحقق أول ميدالية في تاريخ الخماسي الحديث لمصر والعرب وإفريقيا في دورات الألعاب الأولمبية.
واحتل أيضاً أحمد حامد في المركز ال 24 برصيد 1378 نقطة.
كرة اليد
خسر منتخب مصر لكرة اليد أمام نظيره الإسباني بنتيجة 33/31، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.
الجمباز الإيقاعي
أنهى الفريق المكون من لوجين السيد وتيا صبحي و بولينا فؤاد وسلمى صالح وملك سليم، المنافسات بمجموع نقاط 69.53 و لم ينجحن في التأهل إلى النهائي حيث يتأهل أول 8 فرق.
وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعب ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعب و48 لاعبة.
وتعتبر لعبتي السلاح والرماية هم الأكبر في الألعاب الفردية من حيث عدد اللاعبين بواقع 11 لاعب ولاعبة، بينما تعتبر اللعبة الأكبر هي منتخب كرة القدم الذي يشارك بـ22 لاعبا ومنتخب كرة اليد الذي يشارك بـ14 لاعبا.
بينما تعتبر لعبات التجديف والترايثلون والدراجات هم الأصغر في بعثة مصر بواقع لاعب لكل لعبة، حيث يشارك عبد الخالق البنا في منافسات التجديف بأولمبياد طوكيو وبسمة السلاموني في رياضة الترايثلون وهي أول مصرية وعربية تتأهل للأولمبياد في هذه الرياضة وإبتسام زايد في منافسات الدراجات.
وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016 والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعب ولاعبة.