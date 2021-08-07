عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

15دقيقة.. هدف صحيح والآخر ملغي من الـ VAR للأهلي في مرمى سيراميكا كليوباترا

موسمياني
موسمياني

مرت أحداث ١٥ دقيقة من عمر المباراة التي تقام بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا بتقدم المارد الأحمر بهدف دون مقابل، في اللقاء المقام على ملعب استاد السلام الدولي “الأهلي وي” ضمن منافسات الجولة ال23 من بطولة الدوري الممتاز.

حصل الأهلي على ركلة ركنة في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة مررها علي معلول٫ وصلت داخل منطقة الجزاء٫ وحدثت دربكة سددها ياسر ابراهيم بعد أن سقطت أمامه داخل مرمى سيراميكا.

حاول فريق سيراميكا كليوباترا أن يخترق دفاعات الأهلي ولكن لم يتمكن من الوصول الى الشناوي في هجمة خطيرة تهدد مرمى الأحمر.

وتمكن الأهلي تكرار الكرة ببراعة، وسجل الهدف الثاني في الدقيقة ١٤ من عمر المباراة عن طريق تمريرة رائعة من حسين الشحات، أسكنها الشباك شريف من لمسة واحدة.

ولكن قرر أمين عمر حكم المباراة العودة إلى تقنية الـ VAR، وألغى الهدف بسبب لمسة يد على محمد مجدي أفشة لاعب وسط الأهلي.

txt

تفاصيل إصابة مدافع الأهلي.. الجهاز الطبي يكشف


وضم التشكيل الأهلي:
محمد الشناوي في حراسة المرمي

ومعه محمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وعلي معلول وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشه وحسين الشحات ومحمود كهربا ومحمد شريف.


ويبدأ سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: رجب بكار - خالد صبحي - طارق سامي - أحمدمحسن - عبد الله محمود.

خط الوسط: محمد إبراهيم - محمد توني - كوامي بونسو- ميدو جابر. خط الهجوم: أحمد ياسر ريان 

الأهلى سيراميكا كليوباترا فريق سيراميكا كليوباترا الـ VAR الاهلي وسيراميكا كليوباترا

ترشيحاتنا

5 صفقات محتملة في الميركاتو الصيفي 2021

وزيرة البيئة: الثورة الصناعية سبب ارتفاع درجات الحرارة

بحيل منزلية .. علاج التعرق الزائد في الصيف

نمر متوحش ينهش رقبة عاملة حديقة وينهي حياتها

أحمد موسى: مصر لديها القدرة على تنظيم الأولمبياد

حسن نصر الله: نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت جاءت لهؤلاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر .. الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز

مستشار الرئيس يكشف معاناة الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز من تليفات الرئة

تاج الدين: تجاوزنا موجة كورونا الثالثة.. ووصول شحنة من لقاحات جونسون اليوم

خاص| ميرفت أمين تنهار من البكاء بعد وفاة دلال عبد العزيز

أول تعليق من إيمي سمير غانم بعد وفاة دلال عبد العزيز

بعد سحب 3177 رخصة سيارة.. الحبس 6 أشهر وغرامة 1500 جنيه عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

وفاة الفنانة دلال عبد العزيز

طلعت روحها بإيدي.. الغيرة تدفع نورهان لـ قتل صديقة عمرها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور ولا في الخيال.. حرائق اليونان رعب وموت ودمار.. مشاهد من قلب الجحيم

لقطات صعبة.. 10 جرحى بعملية طعن في طوكيو‎‎ والمنفذ يسلم نفسه للشرطة

روسيا تشتعل.. الحرائق تصل لـ أبرد مدينة مأهولة بالسكان في العالم.. فيديو

مزاد حوادث جديد في مصر .. تعرف عليه

فيديو

طلعت روحها بإيدي.. الغيرة تدفع نورهان لـ قتل صديقة عمرها

لحظة إعلان فوز فريال أشرف بذهبية في أولمبياد طوكيو

هل علمت بوفاة سمير غانم؟ .. وداعا دلال عبد العزيز

فيديو جراف.. أم تقتل ابنتها بمساعدة شقيقها بسبب عريس ثري

المزيد

ساحة رأي

د.وليد السويدي يكتب: وقل اعملوا

د.محمد عونى يكتب: الكرة ما بين الثواب والعقاب بأوروبا

عثمان المقدم يكتب: الأمانة

إسلام عوض يكتب: فيروس أردوغان يضرب أفغانستان ويتجه لـ«قبرص واليونان»!!

بيري محمد تكتب: حصاد أوليمبي سعادته حذره

د. أحمد شندي يكتب: سرقة العقول طغت علي سرقة الأموال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.غانم السعيد

الاستخفاف بالنعم إيذان بزوالها

د. محمد مبروك

حنان في اليابان

إبراهيم شعبان

حزب الله أم لبنان؟

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع الرأسمالى الجديد (1)

د.شيماء سراج

فن الفذلكة

كريمة أبو العينين

وأدركنا ما تمنيناه

د.احمد فخرى

الفراغ الوجودى والهروب إلى العالم الافتراضى

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الملامح العسكرية الروسية الإيرانية (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ