الفراغ قاتلهم.. تعليق ناري من الباز على ربط الحجاب بإحراز الميداليات|شاهد

قال الإعلامي محمد الباز، إن بعض الناس تركوا الفرحة بإحراز الميداليات الأولمبية، ودخلوا في جدل عقيم عن حجاب اللاعبات.

وأضاف الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "الفراغ قاتلهم، الناس تتكلم عن إحراز انتصار وميداليات ورفع علم مصر وعزف النشيد الوطني، و واحد بيقول بطلات مصر حققوا انتصارات عشان محجبات.. ما علاقة الحجاب من عدمه بتحقيق بطولات؟".

ووجه الباز النصيحة بتجاهل هؤلاء، قائلا: "بيستنزفونا في كلام فاضي، اللي لابسة حجاب على دماغنا، واللي مش لابسة على دماغنا، ورانا قضايا كتير، مش عاوزين ندخل في جدل عقيم".



رئيس اللجنة الأولمبية: حصدنا ميداليات أكثر مما وعدنا به

قال المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، إنه يشعر بالسعادة لتتويج اللاعبه فريال أشرف لاعبة منتخب الكاراتيه بالميدالية الذهبية فى منافسات وزن 61 كجم بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 بعد الفوز على لاعبة أذربيجان بنتيجة 2/0 فى الدور النهائى من البطولة.

واضاف "حطب" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى "محمد الباز" في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إن اللجنة بءلت مجهودا كبيرا ووضعت خطة طموحة، ووعدت بالفوز بميداليات في ألعاب معينة، معقبا:"ربنا وفقنا في المنازلات وقدرنا نجيب ميداليات فيما وعدنا به وأكثر".

وأشار إلى، أن اللجنة كانت تتوقع الفوز في عدة العاب معينة منها الكاراتيه، قائلا "اجتهدنا وربنا كافئنا، ما التوفيق إلا بالله".

و أكد أنه يوجه الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قائلا إن تواجده بين اللاعبين للتهنئة وللتوجيه في نفس الوقت، ووجوده حافز لهم



الفراعنة يعانقون الذهب والفضة.. نتائج بعثة مصر في أولمبياد طوكيو اليوم

أقيمت اليوم السبت باقي منافسات دورة الألعاب الأولمبية، والتي تقام في العاصمة اليابانية طوكيو حتى يوم 8 أغسطس المقبل.

وشهدت منافسات اليوم معانقة مصر للذهب والفضة بعد غياب سنوات طويلة، حيث توجت فريال أشرف بالميدالية الذهبية في منافسات الكاراتيه؛ لتصبح أول إمرأة مصرية تتوج بميدالية ذهبية في الأولمبياد، وتعود بالذهب لمصر بعد غياب منذ آخر تتويج لكرم جابر في منافسات المصارعة بدورة آثينا في 2004.

و توج اللاعب أحمد الجندي بالميدالية الفضية في منافسات الخماسي الحديث؛ ليصبح أول رياضي في تاريخ مصر يتوج بميدالية أولمبية في هذه اللعبة، ويعود بالفضة لمصر بعد غياب عن آخر نسخة في ريو دي جانيرو 2016، حيث يعد آخر تتويج مصري لميدالية فضية كان في نسخة لندن 2012، والتي كانت من نصيب عبير عبد الرحمن في منافسات رفع الأثقال.

ونستعرض لكم خلال السطور التالية نتائج اليوم الخاصة بالبعثة المصرية في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020.

الكاراتيه

توجت اللاعبة فريال أشرف بالميدالية الذهبية في منافسات الكوميتيه للكاراتيه وزن 61 كجم، وذلك بعد الفوز على بطلة أذربيجان بنتيجة 2/0.

و إستهلت مشوارها في منافسات الكومتيه للكاراتيه وزن 61 كجم بالفوز على بطلة الصين بنتيجة 4/0، ثم الفوز على بطلة سويسرا، قبل أن تتوقف عن سلسلة الانتصارات وتخسر أمام بطلة إيران، ثم التعادل أمام بطلة الجزائر؛ لتتأهل للدور نصف النهائي بعد إعتلائها صدارة المجموعة برصيد 5 نقاط.

وفي الدور نصف النهائي، فازت على بطلة كازاخستان بنتيجة 5/4؛ لتتأهل للدور النهائي وتواجه بطلة أذربيجان وتفوز عليها بنتيجة 2/0 وتتوج بالميدالية الذهبية.

الخماسي الحديث

توج اللاعب أحمد الجندي بالميدالية الفضية في منافسات الخماسي الحديث، وذلك بعدما جاء في المركز الثاني برصيد 1477 نقطة؛ ليحقق أول ميدالية في تاريخ الخماسي الحديث لمصر والعرب وإفريقيا في دورات الألعاب الأولمبية.

واحتل أيضاً أحمد حامد في المركز ال 24 برصيد 1378 نقطة.

كرة اليد

خسر منتخب مصر لكرة اليد أمام نظيره الإسباني بنتيجة 33/31، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

الجمباز الإيقاعي



أنهى الفريق المكون من لوجين السيد وتيا صبحي و بولينا فؤاد وسلمى صالح وملك سليم، المنافسات بمجموع نقاط 69.53 و لم ينجحن في التأهل إلى النهائي حيث يتأهل أول 8 فرق.

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعب ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعب و48 لاعبة.

وتعتبر لعبتي السلاح والرماية هم الأكبر في الألعاب الفردية من حيث عدد اللاعبين بواقع 11 لاعب ولاعبة، بينما تعتبر اللعبة الأكبر هي منتخب كرة القدم الذي يشارك بـ22 لاعبا ومنتخب كرة اليد الذي يشارك بـ14 لاعبا.

بينما تعتبر لعبات التجديف والترايثلون والدراجات هم الأصغر في بعثة مصر بواقع لاعب لكل لعبة، حيث يشارك عبد الخالق البنا في منافسات التجديف بأولمبياد طوكيو وبسمة السلاموني في رياضة الترايثلون وهي أول مصرية وعربية تتأهل للأولمبياد في هذه الرياضة وإبتسام زايد في منافسات الدراجات.

وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016 والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعب ولاعبة.