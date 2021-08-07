أحمد فريد يكتب: القمر ليس كما تعتقد - ما رأوه سيصدمك (2)

تكلمنا في الجزء الأول عن ما وراء الوجه المظلم من سطح القمر . و إن فاتكم الجزء الأول . أبحث في جوجل عن مقال "أحمد فريد يكتب القمر ليس كما تعتقد - ما رأوه سيصدمك”

سلسلة مقالات القمر "ليس كما تعتقد" ستعرض لكم قدر كبير من المعلومات عن إتصال كوكبنا بكوكب القمر . ماهي التغيرات الملموسة الحالية كتغيرات المناخ ، وسيول غزيره تضرب دولة عظمى كالمانيا. أو حتى السيول التي أتت من سنوات على عروس البحر الأبيض "الاسكندريه" في العظيمه مصر . فما هو صلة كوكب القمر بأحداث كهذه.

أنا أحمد فريد من عمليات الفضاء في وكالة الفضاء الألمانية

القمر والأرض غريبان النظام لأنهم قريبون جدًا في الحجم. ولذا فمن النادر حقًا أن يكون جسم صغير مثل الأرض مع الحد الأدنى من مجال الجاذبية أن تكون قادرة بتعلق جسم آخر بها و يتحكم في المد والجزر. كان من الأسهل للغاية أن زحل أو المشتري و هما الأكثر ضخامة أن يكونوا قادران على الاستيلاء على قمر والاحتفاظ به في علاقة الجاذبيه . بذلك أتساءل عندما أرى ذلك إذا كان ذلك ممكنًا أن لم تحركت في مكانها والأرض هوا ما سلبها للدوران في مرحلة ما، إلى النقطة التي أصبحت عليه الآن... لم يمكن للعلماء الاتفاق على أصول القمر، هناك العديد من النظريات ولكن أيا منها يشرح بشكل كاف كل ما يتعلق بالقمر, الأول هي نظرية الانشطار الذي يقول أن قطعة من الأرض انفجر وتكثف في القمر. المشكلة في هذه النظرية هي أنها لا تفسر ال ٤٠٠ درجه مئوية على سطح القمر في الماضي. إذا كان القمر قد تشكل بالقرب من الأرض ، فكوكبنا قد مر بهذه درجة الحرارة العاليه هذه أيضا. ولكن لا يوجد دليل على ذلك على الأرض.

النظرية الثانية هي نظرية الالتقاط ، الذي استولت فيه الأرض بطريقة ما على القمر عندما كان يزور المدار الأرضي . المشكلة في هذه النظرية هي أن من غير المحتمل، لأنه كان من الممكن أن يحدث بطريقة دقيقة للغاية وإلا لكان القمر قد تحطم في الارض.

النظرية الثالثة هي التكثيف. النظرية التي تقول أن الأرض والقمر مكثف في نفس الوقت من المواد التي في النظام الشمسي. المشكلة مع هذه النظرية هي أن لو كان صحيحا، لكان القمر بكثافة الأرض.

الرابعة والأكثر نظرية حديثة، هي أن كوكب آخر كالمريخ تحطم في الأرض و كسر في قطعة واحده الذي تحول بعد ذلك إلى القمر. المشكلة هنا هي أن النظائر الأرض والقمر متطابقان. لن يكن هذا هو الحال إذا كان الكوكب اصطدم بالأرض.

لذلك ترك العلم في مأزِق النظر في كيفية إنشاء القمر، وكيف وصل هنا. أكبر القلق هو أن كثافة القمر أقل بكثير من الأرض، القمر أقل بقليل من ثلث حجم الأرض، تزن أقل بكثير.

الأرض 81 مرة أثقل من القمر. هذه هي أكثر الحقائق التي تحير العلماء. بالطبع هناك العديد من اختلاف النظريات حول كيفية تشكل القمر. واحد منهم هو أن الأرض ضربت كائن بحجم المريخ وجميع الأشياء خرجت و تجمعوا معا في هذا المدار بالذات ثم بدأ يدور حول الأرض ولكن الخلاصة هي إذا نظرت بالفعل إلى البيانات ، يمكنك أن ترى أن القمر ينحسر بالفعل من الأرض مشيرا إلى أنه قد يكون في الواقع تم انشطاره من الأرض. في الحقيقة، أنه لا يوجد الآن نظريات جيدة لكيفية تكوين القمر. نعرف أن نظرية الالتقاط غير صحيحه، نظرية الانشطار لديها بعض الأخطاء مع أنها المفضلة لدي، ونظرية الاصطدام محض هراء بسبب الحقيقة أن النسب النظيرية من تربة القمر التي أعدناها، العناصر الموجودة فيه تطابق الأرض و هذا يشير إلى أنها ليست من في مكان آخر. الآن لديك خليط إذا تم تشكيل القمر بالفعل من الأرض نفسها ومن جسم آخر أجنبي.

في عام 1970 مايكل فاسين وألكسندر شيرباكوف من أكاديمية العلوم السوفيتية، قدم فرضية أن القمر كان مركبة فضائية بناها كائنات فضائية أو ربما البشر في الماضي . كانت في مقالة - نشرت في مجلة سبوتنيك بعنوان هل القمر خلق كائن فضائي.

ألقاكم في المقال القادم لعرض صدمات عن نظريات العلم في تكوين القمر . و للتذكرة ، نصف العلم أخطر من الجهل . لا يزال المرء عالما مادام في طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد بَدْء جهله.