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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

سعد الفقى يكتب: مافيا الدروس الخصوصية؟

صدى البلد

زمان قبل عصر الانفتاح تحديداً قبل الثمانينات كان الدروس الخصوصية عار وسبه لمن يذهب إليها أنا شخصياً عشت هذه الأيام. ذات مرة ذهبت لأخذ درس خصوصي في مادة واحدة أتدرون لماذا لأن البيه الأستاذ كان يختصني صباح كل يوم دون سبب بعلقة والسبب أنني لا أذهب عنده في الدرس. المهم ذهبت وكنت أتألم وأتخفى وأنا ذاهب لهذا الدرس. مرت الأيام وتطورت الحياة هكذا قالوا؟؟ وأصبحت الدروس منظومة كبيرة وانتشرت السناتر على مرأى ومسمع من جميع الأجهزة وتحت رعاية مباشرة من التربية والتعليم مافيا الدروس الخصوصية فرضت سياسة الأمر الواقع وليس في الإمكان أبدع مما كان. اكتويت كغيري من نار الدروس ومافيا التخريب للجيوب المنهكة أصلا. سياسة تغييب دور المدرسة الحكومية وغياب دور المعلم في الفصل وإن كان موجوداً فتح الباب على مصراعيه أمام المافيا التي انتشرت في كل البلاد وعلى عينك يتاجر. والضحايا بالملايين من أولياء الأمور المساكين الغلابة الذين لا يملكون من الأمر شيئاً..
الوجهاء والكبراء هم من رسخوا لمنظومة الفشل التي أعرفها أنا وأنت بالدروس الخصوصية أعرف أساتذة يتباهون أن نجل فلان الفلاني كان يتعاطى دروسه عنده وأنه سبق ودخل بيت زيد وعبيد ونطاط الحيط هذه حقيقة. الدكتور/ طارق شوقي وزير التربية والتعليم هل يمتلك الشجاعة والإجابة علي سؤالي أولادك هل سبق لهم الحصول على دروس خصوصية بالتأكيد نعم. كل قيادة التربية والتعليم ورؤساء القطاعات ليسوا أحسن حالاً من معالي الوزير فنحن، جميعا في الهم سواء لاتعايرني ولا أعايرك فالهم يا صديقي طايلني وطاليك هذه حقيقة الكل يعرفها. منظومة الدروس والمافيا التي شوهت صوره المعلم ولطخت سمعة التربية والتعليم في حاجة إلى جراحة عاجلة بمشرط جراح خبير لاتسألني كيف، ومتى وأين دي شغلة معاليك وأهل مكة أدري بشعابها..
وتظل منظومة الفشل سبباً رئيسياً في هدر كل الطاقات والعودة بنا إلى عصور الانحطاط والتردي..
ولله الأمر من قبل ومن بعد..
 

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