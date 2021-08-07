6 حالات تؤدي لإزالة عقارك على نفقتك الخاصة .. تعرف عليها

تضمن قانون البناء الموحد الصادر عام 2008، عدة أمور تأتى في صالح المواطن وهى التيسير عليه في استخراج التراخيص، والقضاء على الفساد داخل المحليات والمخالفات في المستقبل، حيث تكمن فلسفة القانون، في تبسيط الإجراءات واختصار الوقت وتطبيق فكرة الشباك الواحد، وتحديد المهام والمسئوليات خلال مرحلة استخراج الترخيص، وإحكام الرقابة والمتابعة خلال عمليات تنفيذ البناء والتأكد من مطابقة الأعمال للترخيص الصادر ومراعاة البعد الاجتماعي والطبيعة الجغرافية للتجمعات العمرانية الريفية وتوابعها وتذليل العقبات القانونية أمام المشروعات ذات النفع العام.

حددت المادة 60من قانون البناء عدد بعض الأعمال التي تتسبب في معاقبتك بإزالة العقار على نفقتك الخاصة حيث جاءت ناصًة على أن تزال بالطريق الإدارى على نفقة المالك المخالفات الآتية:

المبانى والمنشآت والأعمال التى تقام بدون ترخيص.

الأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة قانونًا والصادر بها قرار المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.

التعديات على خطوط التنظيم ومناطق الردود المقررة بالاشتراطات.

الأعمال المخالفة لتوفير الأماكن التى تخصص لإيواء السيارات.

التعديات على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار.

المبانى والمنشآت والأعمال التى تقام خارج الحيز العمرانى المعتمد للمدينة أو القرية.

ويصدر بذلك قرار من المحافظ المختص دون التقيد بالأحكام والإجراءات الخاصة بإيقاف الأعمال ولا يجوز التجاوز عن إزالة هذه المخالفات.