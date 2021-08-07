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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر داخل منطقة الفاصل المداري.. أمطار غزيرة تضرب البلاد خلال ساعات

الفاصل المداري
الفاصل المداري

الفاصل المداري.. ظاهرة جوية غير معتادة في مثل هذا التوقيت من العام، تشهدها الأجواء المصرية، وهي سقوط الأمطار الغزيرة تصل لحد السيول على عدة مناطق بالبلاد وخاصة مدن أقصى الجنوب وحلايب وشلاتين، دون سابقة إنذار وسط الارتفاع الكبير في درجات الحرارة الذي تشهده البلاد.

 

هيئة الأرصاد الجوية، فسرت ظاهرة سقوط الأمطار الغزيرة على البلاد خلال هذه الفترة من الصيف، بأنها متعلقة بالأمطار الغزيرة الموسمية التي تشهدها دولة السودان الشقيقة والتي تجعلها عرضه إلى وجود فيضانات عارمة، بسبب ما يعرف بـ الفاصل المداري.

اعرف عن الفاصل المداري

ظاهرة الفاصل المداري، عرفتها هيئة الأرصاد الجوية، بأنها عبارة عن خط وهمي متعرج ينشأ بالقرب من خط الاستواء ويكون موازي له، ويتقدم شمال خط الاستواء في فترة الصيف بسبب رحلة الشمس.

الفاصل المداري

ويعرف عن هذا الفاصل المداري أو الخط الوهي، بأنه نتاج حرارة الشمس حيث يدفع قوي تسمى كوريوليس الهواء في نصف الكرة الأرضية الجنوبي إلى الشمال ويصبح منطقة الحد الأقصى لرطوبه وبخار الماء التي أحدثتها الطاقة الشمسية سوءاً كانت جنوب أو شمال خط الاستواء.

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وأوضحت هيئة الأرصاد، أن المنطقة الواقعة تحت تأثير نطاق الفاصل المداري، تكون ذات ضغط منخفض بسبب حرارة الشمس لتصبح البيئة الأكثر ملائمة لحدوث العواصف الرعدية ذات البنية القوية، حيث أن الهواء الحار المشبع ببخار الماء والرطوبة أثناء مروره على السطح ينخفض الضغط ويقل وزنه مكونأ تيارات رطبة صاعدة إلى الأعلى، وبفعل هذه الفروقات الحرارية فان تدفق الهواء الحار المستمر، يبرد كلما صعد إلى الأعلى لتحدث عملية التكثيف مكونأ السحب الركامية العالية التي يرتفع سنداتها إلى عشرات الكيلومترات للأعلى وتصاحبها أمطار غزيرة تؤدي إلى حدوث فيضانات وسيول في المناطق الملاءمة لذلك.

الفاصل المداري

وبحسب ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية، عن ظاهرة الفاصل المداري، فإنه تقدم من السودان حتى وصل إلى جنوب مصر وهو من تسبب في هذه السيول والأمطار على مناطق أقصى الجنوب، وسط هذا الارتفاع في الحرارة والرطوبة على البلاد.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية أعلنت، أنه وسط حالة الارتفاع في درجات الحرارة والرطوبة الذي يشهدها طقس البلاد، فإن هناك فرص لسقوط الأمطار الغزيرة تصل لحد السيول وتكون رعدية أحيانًا على مناطق من أقصى جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر ( حلايب وشلاتين وأبو سمبل) على فترات متقطعة بنسبة 70%، يصاحب ذلك نشاط رياح أيضا على مناطق من السواحل الغربية.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن تنكسر الموجة الحارة الذي تشهدها البلاد، منذ بداية أغسطس الجاري، غدا الأحد، حيث تنخفض درجات الحرارة تدريجيا وتستمر حتى يوم الأربعاء المقبل، فتعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية في مثل هذا التوقيت من العام، على محافظات الوجه البحري والقاهرة تحت الـ 40 درجة مرة أخرى، بعدما تجاوزت الـ 42 درجة خلال الفترة الماضية.

الفاصل المداري

درجات الحرارة والرطوبة

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة مع فترة انكسار الموجة الحارة، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 39 للعظمى و 26 للصغرى. 
السواحل الشمالية 33 للعظمى و 26 للصغرى. 
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر  39 للعظمى و 38 للصغرى. 
شمال الصعيد 41 للعظمى والصغرى 26.
جنوب الصعيد 44 للعظمى والصغرى 28.

أما عن نسب الرطوبة المتوقعة مع انكسار الموجة الحارة، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 80 للعظمى و 53 للصغرى. 
السواحل الشمالية 80 للعظمى و 40 للصغرى. 
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر  55 للعظمى و 30 للصغرى. 
شمال الصعيد 40 للعظمى والصغرى 25.
جنوب الصعيد 30 للعظمى والصغرى 15.

وكانت السلطات السودانية، أصدرت إنذارات جوية بشأن ما تتعرض له السودان، من أمطار غزيرة ورعدية تؤدي الي فيضانات في الأماكن المكشوفة.

الفاصل المداري الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية السودان درجات الحرارة

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