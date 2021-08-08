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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة الصحة والمرأة|"متعافو كورونا" معرضون لتجدد الإصابة..نصائح بعد التعافي من الأزمات القلبية

فيروس كورونا
فيروس كورونا

نشر موقع صدى البلد أخبارًا هامة خلال الساعات الماضية في مجالي الصحة والمرأة، يمكنك التعرف عليها خلال السطور التالية.

حال عدم تطعيمهم .. المصابون سابقا بفيروس كورونا معرضون للإصابة مجددا
كشفت دراسة حديثة أن الأشخاص الذين سبقت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد ولم يتلقوا لقاح كورونا حتى الآن أنهم عرضة بأكثر من الضعف للإصابة مرة أخرى بفيروس كورونا.

بعد إصابة صلاح عبد الله .. نصائح بعد التعافي من الأزمات القلبية

تعرض الفنان صلاح عبد الله لأزمة قلبية مفاجئة نقل على إثرها للمستشفى، و نستعرض خلال هذا التقرير مجموعة من المعلومات عن الأزمات القلبية وكيفية الوقاية منها.

مرض يهدد العقل والذاكرة .. اكتشف العلاقة بين تلوث الهواء والخرف

يعد مرض الخرف من أخطر الأمراض التى تهدد الإنسان حيث تسيطر على عقله وتتسبب فى تراجع وظائف المخ وتصبح أقل كفاءة مع مرور الوقت وينتشر مرض الخرف بين كبار السن بشكل خاص.

دراسة: جرعة واحدة من لقاح فايزر كافية لمتعافي كورونا
توصلت دراسة جديدة إلى أن الأشخاص الذين يعرفون أنهم أصيبوا بـ فيروس كورونا SARS-CoV-2 في الماضي قد يحتاجون فقط إلى جرعة واحدة من لقاح Pfizer لاكتساب مناعة قوية.

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