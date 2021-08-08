حبس 3 لصوص لسرقتهم توك توك بالمطرية

قررت جهات التحقيق، حبس 3 لصوص، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالشروع فى سرقة " توك توك " كرهاً عن قائده بالمطرية.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل عن ذلك.

القت الاجهزة الأمنية بالقاهرة القبض علي 3 لصوص حال شروعهم فى سرقة " توك توك " كرهاً عن قائده بالمطرية.

تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الأميرية والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، من ضبط 3 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية حال شروعهم فى سرقة مركبة "توك توك" كرهاً عن قائدها عن طريق إلقاء مسحوق الشطة على وجه قائدها.

بسؤال المجنى عليه قرر بأنه حال سيره بالمنطقة محل الضبط مستقلاً مركبة "التوك توك" قيادته إستوقفه المتهمون بدعوى توصيلهم وأثناء ذلك شرعوا فى سرقتها كرهاً عنه بإستخدام مسحوق الشطة، وإتهمهم بالشروع فى سرقته بالإكراه.

بمواجهة المتهمين بما جاء بأقوال المجنى عليه ، إعترفوا بإرتكاب الواقعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

