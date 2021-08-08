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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تصميمات لا تصدق .. أغرب السيارات في التاريخ

تصميمات لا تصدق ..
تصميمات لا تصدق .. اغرب السيارات في التاريخ

هناك الكثير من السيارات المطروحة داخل الأسواق العالمية، والتي تختلف من تصميم إلى آخر، فمن الممكن أن تبهرك سيارة تحمل ملامح رياضية، أو تقف أمام نسخة خارقة تخطف الأنظار بقدراتها المذهلة على التسارع و الانطلاق، بالإضافة إلى الكثير من الطرازات مثل سيارات الـ SUV، و سيارات الدفع الرباعي المميزة صاحبة المهام القوية على خوض تحديات الطرق الوعرة.

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أغرب الحقائق عن كبرى شركات تصنيع السيارات

 لكن بعيدًا عن هذه الإصدارات الشهيرة تبقى غرائب التصميمات هي التي تبهر الكثير من محبي عالم السيارات، حيث يتفنن العقل البشري في اظهار افضل و اغرب ما لديه لإطلاق طرازات تستحوذ على لقب الأكثر غرابة بجدارة، فمن الممكن ان نشاهد يومًا ما أطول سيارة في العالم، أو المركبة العملاقة، أو نشاهد أيضا سيارات تتحول إلى وحوش الية.

 

اغرب السيارات في التاريخ 

تأتي قائمة اغرب السيارات في التاريخ على رأسها النسخة دايناسفير، و التي انطلقت عام 1930، و اتخذت في تصميمها الخارجي مفهوم دائري اشبه باطار السيارة العملاقة، مع مقصورة داخلية تسع لفردين ، أما عن قدرات التسارع فزودت بمحرك مقتبس من دراجة نارية بقوة حصانين و نصف ثنائي الاسطوانات مع علبة تروس مكون من 4 سرعات، بينما بلغ ارتفاعها بنسبة تصل إلى ثلاثة امتار.

بينما تتنقل سويًا لنشاهد السيارة المروحية، و التي ترجع صنعها إلى الصانع الفرنسي و بالتحديد في العام 1932، حيث تمتعت بتصميم خلفي انسيابي، مع اطلالة مكشوفة، إلى جانب مروحة كبيرة تتوسط مقدمة المركبة، و لم يكن العديد يعلم هذه السيارة إلا بعد أن عثر عليها و اعيد احيائها من جديد لتتمتع بمحرك رباعي الاسطوانات يتصل بالمروحة الامامية بشكل مباشر.

و لكن يبدو أن سيارة DYMAXION كان لها رأي اخر، لتتخلى عن المقصورة الأحادية، و تأتي بقمرة قيادة داخلية تتسع إلى 11 فرد، حيث انتجت للمرة الأولى في عام 1933 بينما صممت عبر الصانع الأمريكي لتظهر في هذا التاريخ امام الجمهور داخل شيكاغو، و كان الهدف من انطلاقها هو بداية تصميم السيارة الطائرة نسبة إلى تصميمها الانسيابي، بينما جاءت المركبة بمفهوم ثلاثي العجلات،  مع محرك يعمل عبر منظومة الدفع الامامي.

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