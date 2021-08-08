حبس تاجر مخدرات لحيازته 12 كيلو حشيش بالزاوية الحمراء

قررت جهات التحقيق، حبس تاجر مخدرات، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة 12 كيلو حشيش قبل ترويجها على عملائه بمنطقة الزاوية الحمراء.

أمرت جهات التحقيق بارسال عينة من المضبوطات للمعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي، لفحصها وإعداد تقرير بخواصها.

كلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد تمكن رجال الأمن من ضبط تاجر مخدرات بحدائق القبة بحوزته 12 كيلو حشيش، وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات.

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الحدائق بمديرية أمن القاهرة والمعنية لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء "له معلومات جنائية" حال استقلاله سيارة وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام- هاتف محمول.

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه والسيارة لتسهيل تنقلاته، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.