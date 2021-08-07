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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إجراء الكشف الطبي على 630 مواطناً في قافلة حياة كريمة بكفر الشيخ

قافلة طبية مجانية
قافلة طبية مجانية

تمكنت القافلة الطبية ضمن مبادرة حياة كريمة بالوحدة الصحية بقرية الكراكات من إجراء الكشف الطبي على 630 متردداً من أهالي قرية الكراكات وتوابعها ببيلا بمحافظة كفر الشيخ، تحت رعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا.


ناشد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أهالي قرية الكراكات وتوابعها التوجه للقافلة صباح الغد، لتلقي الخدمات الطبية في 12 تخصصا، بالإضافة لصرف العلاج مجانا وإجراء الإشغالات، ويتم تحويل المرضى للمستشفيات لاستكمال العلاج لهم، وإجراء العمليات والفحوصات الأزمة حسب الحالات.

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قالت الدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إن القافلة المجانية التي شهدتها قرية الكراكات وتوابعها مُتعددة التخصصات لتقديم الخدمات الطبية لأهالي القرية والقرى المجاورة، وتستمر لمدة يومين، ويتم تحويل الحالات للمستشفيات لإجراء العمليات الجراحية.


أضافت سلام، أن القافلة تأتي في إطار مبادرة «حياة كريمة»، التي تستهدف المناطق المحرومة من الخدمات الطبية، وتحت رعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وسط تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا، وتضم كافة تخصصات «الأطفال- تنظيم الأسرة- الباطنة- العظام- الجلدية- الجراحة- الأسنان- الرمد»، ومعمل تحاليل لإجراء التحاليل الطبية مجانًا، بجانب وجود صيدلية لصرف الأدوية بالمجان.

حياة كريمة كفر الشيخ مبادرة حياة كريمة فيروس كورونا صحة

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