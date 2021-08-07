باريس سان جيرمان يفوز على تروا 2-1 في الدوري الفرنسي

فاز فريق باريس سان جيرمان على نظيره تروا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى لبطولة الدوري الفرنسي.

وافتتح المغربي وليد الهجام التسجيل لتروا بهدف في الدقيقة التاسعة، لكن مواطنه أشرف حكيمي عادل النتيجة للبي إس جي في الدقيقة 19، مسجلًا أول أهدافه الرسمية مع فريقه الجديد.

وأحرز الأرجنتيني ماورو إيكاردي الهدف الثاني لباريس سان جيرمان في الدقيقة 21، لينتهي الشوط الأول بتقدم فريق العاصمة الفرنسية بهدفين لهدف.

وفي الشوط الثاني، استمر تفوق باريس سان جيرمان، لينهي المباراة لصالحه محققًا أول انتصار في البطولة هذا الموسم.

انتصار باريس سان جيرمان رفع رصيدهم لـ 3 نقاط في الصدارة، فيما توقف رصيد تروا عند صفر نقطة في المركز العشرين والأخير.

كشف الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، عن التشكيل الأساسي لمواجهة تروا، في الجولة الأولى لبطولة الدوري الفرنسي.

تشكيل باريس سان جيرمان أمام تروا

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان كالآتي

في حراسة المرمى: كيلور نافاس

خط الدفاع:أشرف حكيمي - بريسنيل كيمبيمبي - ثيلو كيرير - عبدو ديالو

خط الوسط: دانيلو بيريرا - جيني فينالدوم - أندير هيريرا

خط الهجوم: يوليان دراكسلر- كيليان مبابي - ماورو إيكاردي.