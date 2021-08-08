التضامن: تتابع مدى رضاء المواطنين على خدمات حياة كريمة.. فيديو

قال الدكتور أيمن عبد الموجود، مستشار وزير التضامن الإجتماعي، إن هناك 1413 قرية تمثل 52 مركز على مستوى 20 محافظة تستفيد من برامج مبادرة "حياة كريمة" فى المرحلة الأولى، بعد توجيهات من مجلس الوزراء بانطلاق المبادرة فى مرحلة تمهيدية ساهمت فى تنفيذ عدد من البرامج التي كانت تابعة للوزارة مثل الطفولة المبكرة وإنشاء حضانات وعدد من مراكز تنظيم الأسرة وعدد آخر من المدارس المجتمعية بالتنسيق مع المؤسسات الأهلية ووزارة التربية والتعليم.

أضاف " عبد الموجود "، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج "مانشيت"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن وزارة التضامن هي أحد الوزارات الشريكة في مبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، وتهتم بالخدمات الاجتماعية والاقتصادية، وهي المجالات الرئيسية ضمن برنامج المبادرة والتي تتعلق بالأسرة والطفولة وخدمات ذوي الإعاقة والتوعية المجتمعية، بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني.



وأشار إلى أن الوزارات المشاركة في المبادرة تعمل بشكل مستمر على إجراء تقييم الأثر الخدمات المقدمة للمواطنين لاستطلاع الرأى ومعرفة مدى رضاء المواطنين على الخدمات المقدمة لهم، وستكون هناك عملية توثيق من خلال أحد المراكز العلمية التابعة للوزارة للوقوف على مدى رضاء المواطنين على كل الخدمات المقدمة لهم من خلال مبادرة "حياة كريمة".



التضامن: 1400 قرية مستفيدة من برامج الوزارة ضمن مبادرة حياة كريمة.. فيديو

قال الدكتور أيمن عبدالموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون المجتمع المدني، إنه سيكون هناك برامج للحماية الاجتماعية والتمكين والتنمية في إطار مبادرة حياة كريمة.

وأضاف "عبدالموجود"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، تقديم الإعلامية "رانيا هاشم"، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مراكز التكوين المهني ستشهد عملية تطوير خلال الفترة المقبلة، مردفا: "نهتم في مبادرة حياة كريمة بالتمكين الاقتصادي والتوعية المجتمعية".

وأشار: "أكثر من 1400 قرية مستفيدة من برامج التضامن الاجتماعي ضمن مبادرة حياة كريمة"، موضحا أن كل سياسات وبرامج الحماية الاجتماعية التي تتبناها وزارة التضامن الاجتماعي حاليا انعكاس لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يولي أهمية بالغة لدور شبكة الحماية الاجتماعية في تحسين أوضاع المجتمع المصري.



