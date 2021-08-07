سامي قمصان: قدمنا مستوى مميزًا أمام سيراميكا.. ونستعد بقوة لمواجهة الإسماعيلي

أكد سامي قمصان، المدرب المساعد بالأهلي إن الفريق قدم أداءً جيدًا أمام سيراميكا كليوباترا واستطاع تحقيق فوز كبير بنتيجة 4-0، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت، في الجولة الـ23 من بطولة الدوري الممتاز، على استاد الأهلي we السلام.

وأضاف قمصان عقب المباراة: «كان لدينا 7 مباريات مهمة بدءًا من لقاء اليوم أمام سيراميكا، واستطعنا تحقيق الفوز، وطالبنا اللاعبين بالتركيز وحسم اللقاء، من أجل الاقتراب خطوة من حسم لقب بطولة الدوري».

وتابع: «بيتسو موسيماني طالب اللاعبين بالهدوء بين الشوطين، واستغلال الزيادة العددية، بعد طرد عامر محمد عامر حارس سيراميكا، وبالفعل استطاع الفريق تحقيق فوز كبير، كما سجل محمد شريف من ركلة جزاء، وتم إشراك بعض اللاعبين أمثال جونيور أجايي وسعد سمير ومحمود وحيد ووالتر بواليا ومروان محسن وكلهم قدموا أداءًا جيدًا، وكانوا في حاجة للمشاركة من أجل تجهيزهم للفترة المقبلة».

وواصل: «قدمنا أداءً جيدًا ودفعنا باللاعبين البدلاء، كما ظهر اللاعبون بمستوى جيد، أمام سيراميكا، وهو من الأمور الإيجابية بالنسبة للجهاز الفني».

وأكمل قمصان: «محمد هاني من اللاعبين الأساسيين في الأهلي، وقدم أداءً جيدًا منذ بداية الموسم، ومن المهم أن يكون لدينا أكثر من لاعب مميز في كل مركز، كما أن أكرم توفيق قدم مستوى رائعًا خلال مشاركته في أوليمبياد طوكيو، وشارك في كل المباريات مع المنتخب الأوليمبي وكان من المهم حصوله على راحة اليوم، كما أن هناك في الجبهة اليسرى علي معلول ومحمود وحيد».

وختم: «تركيزنا سينصب من الآن على مباراة الإسماعيلي يوم الأربعاء القادم، وكل المباريات المتبقية للأهلي الصعبة، وفريق الإسماعيلي لديه لاعبون جيدون ويمتلك مديرًا فنيًّا كفئًا، لكن لدينا دوافع كبيرة من أجل تحقيق الفوز، وثقتنا كبيرة في كل اللاعبين».