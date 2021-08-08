اللجنة الأولمبية المصرية: نشعر بالرضا لما حققناه من نتائج في مجمل الألعاب

أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠

قال المهندس شريف العريان أمين عام اللجنة الأولمبية المصرية، إن كل اللاعبين المصريين الذين شاركوا فى أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ قاموا بعمل مجهود كبير .

وأضاف "شريف العريان" خلال مداخلة هاتفية فى برنامج من مصر المذاع على قناة cbc ،أن اللاعبة فريال أشرف هى أول سيدة مصرية تحصل على الميدالية الذهبية لمصر و يعتبر شيئا أكثر من رائع .

وأوضح "شريف العريان"، أن اللاعبة ديانا حصلت على الميدالية البرونزية فى أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠، لافتا إلى أنهم يشعرون بالظلم تجاهها .

وأكد "شريف العريان" ، أن اللجنة الأولمبية المصرية تشعر بالرضا لما حققوه من نتائج فى مجمل الألعاب ، منوها إلى أن كل اللاعبين بذلوا أقصى جهدهم و لم يقصر أحد منهم، منهم من وفق و منهم من لا يحالفه الحظ.