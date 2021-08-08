خرج من المستشفى .. آخر تطورات الحالة الصحية للفنان صلاح عبد الله

خرج الفنان صلاح عبد الله من المستشفى منذ ساعات قليلة بعد تعرضه إلى وعكة صحية شديدة أسفرت عن إجراء عملية قسطرة فى القلب وتركيب دعامة.

وكشف أشرف زكى نقيب الممثلين فى تصريح خاص، أن صلاح عبد الله يتمتع بصحة جيدة حاليا وحالته مستقرة للغاية.

تعرض الفنان صلاح عبد الله لأزمة صحية منعته من حضور العرض الخاص لفيلم الإنس والنمس الذي عرض بحضور أبطاله أمس، ويشارك فيه كضيف شرف في أحد المشاهد.

عاش الفنان القدير صلاح عبدالله في الموسم الرمضاني الماضي حالة من النشاط الفني المكثف، حيث شارك في أكثر من عمل درامي منها، مسلسل «قصر النيل» للنجمة دينا الشربيني، ومسلسل «بنت السلطان» للنجمة روجينا ومسلسل «فارس بلا جواز» للنجم مصطفى قمر، ومسلسل «هجمة مرتدة» للنجم أحمد عز.

مرض الفنان صلاح عبد الله

كشف الفنان صلاح عبد الله، عن تفاصيل وأسرار حياته الشخصية لأول مرة أثناء كواليس فترة مرضه في أبريل الماضي.

وأضاف عبد الله خلال لقائه مع الإعلامي أحمد سالم، في برنامج "لحظات جريئة " المذاع على قناة "القاهرة والناس "، أنه كان لديه الشعور أن سبب مرضه كان حسدا من بعض الأشخاص، موضحا أن كل من حوله كانوا يقومون دائما بإقناعه بذلك.

وأكد الفنان صلاح عبد الله، أنه قام بالعديد من الأعمال الفنية من عام ٢٠٠٠ وحتى ٢٠١٠، مشيرا إلى أنه يخاف كثيرا على زوجته من الحسد و إنها تقوم بتنبيهه من ذلك عندما يريد نشر صورة مع حفيده على مواقع التواصل الاجتماعي.

ازمة صلاح عبد الله

وكانت كشفت دنيا صلاح عبد الله أول أمس الخميس عن تفاصيل إصابة والدها صلاح عبد الله، بأزمة قلبية خلال الأيام الماضية، وقالت عبر حسابها بموقع فيس بوك: "سلامة قلبك يا روح القلب ونور الدنيا يا حبيبى يا بابا، أنا بطمن كل حبايب صاصا علشان لو فى أى خبر غلط نزل".



وأوضحت دنيا: "أول امبارح بليل بابا حس بألم فى الصدر وعلى طول رحنا المستشفى واللى حصل أزمة قلبية استدعت قسطرة فى القلب وتركيب دعامة والحالة استقرت، ألف حمد وشكر على كرم ربنا الكبير، وغادر الرعاية المركزة إلى غرفة وبإذن الله نخرج من المستشفى بكرة، والدكاترة طمنونا إنه يقدر يكمل تصوير بعد كام يوم راحة بإذن الله".



واختتمت دنيا: "دعواتكم لصاصا أبو قلب طيب.. وزى ما هو دايما بيقول بإذن الرحمن حالة وهتروح لحالها".