علي زين: طوكيو 2020 حلم عشناه ونعدكم بالاستمرار في القتال

قال علي زين لاعب المنتخب المصري لكرة اليد، تعليقا على خسارة برونزية أولمبياد طوكيو أمام إسبانيا، إنه يعد الجماهير بتعويض الخسارة في أولمبياد طوكيو 2020



ونشر علي زين مجموعة من الصور من البطولة وعلق قائلا: "‬‏الحمد لله على كل شيء، طوكيو ٢٠٢٠ حلم عشناه جميعًا وبذلنا ما في وسعنا وأردنا إسعادكم ولكن قدر الله وما شاء فعل

نعدكم بالاستمرار في القتال ومواصلة الطريق".





جدير بالذكر أن منتخب إسبانيا توج بالميدالية البرونزية لمنافسات كرة اليد بأولمبياد طوكيو، بعد الفوز على منتخب مصر بنتيجة 33-31 في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وتقدم منتخب إسبانيا على منتخب مصر في الشوط الأول بنتيجة 19-16 بالمباراة المقامة على صالة ملعب يويوجي الوطنية، على الميدالية البرونزية بدورة الألعاب الأولمبية المقامة في طوكيو 2020، قبل أن يهني الشوط الثاني لصالحه بنتيجة 33-31.

وتضم قائمة المنتخب كلا من “كريم هنداوي – محمد عصام الطيار – محمد علي – عمر الوكيل “بكار” – يحيى الدرع – علي زين – حسن وليد قداح – أحمد هشام السيد “دودو” – سيف الدرع – يحيى خالد – أحمد الأحمر – محمد سند – إبراهيم المصري – محمد ممدوح هاشم – أحمد عادل – وسام سامي نوار.