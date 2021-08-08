أخبار السوشيال ميديا.. رامي رضوان يعلن عن مكان وموعد تشييع جنازة دلال عبد العزيز

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رامي رضوان يكشف مكان وموعد تشييع جنازة دلال عبد العزيز





كشف الإعلامي رامي رضوان عن موعد ومكان تشييع جنازة الفنانة دلال عبد العزيز والدة زوجته دنيا سمير غانم، والتي وافتها المنية أمس بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد.





بنت من ذهب .. أحمد حسن يعلق على تتويج فريال أشرف بذهبية أولمبياد طوكيو



علق الكابتن أحمد حسن لاعب المنتخب المصري السابق على تتويج المصرية فريال أشرف بالميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو عن رياضة الكاراتيه.





محمد هاني يوجه رسالة للاعبي الأهلي بعد احتفالية الـ200 مباراة



وجه محمد هاني لاعب النادي الأهلي الشكر لزملائة بالفريق بعد الاحتفال به لمرور ٢٠٠ مباراة له بقميص النادي الأهلي





أول تعليق من علي زين لاعب منتخب اليد بعد خسارة برونزية أولمبياد طوكيو



علق علي زين لاعب المنتخب المصري لكرة اليد على خسارة برونزية أولمبياد طوكيو أمام إسبانيا