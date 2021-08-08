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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. خروج صلاح عبد الله من المستشفى.. النجوم ينعون دلال عبد العزيز

دلال عبد العزيز -
دلال عبد العزيز - صلاح عبد الله

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، من بينها.

حمادة هلال يودع دلال عبد العزيز بدعاء مؤثر

نعى حمادة هلال، الفنانة دلال عبد العزيز، التي وافتها المنية أمس عن عمر يناهز 61 عاما بعد رحلة مع المرض استمرت أكثر من 100 يوم.

خرج من المستشفى .. آخر تطورات الحالة الصحية للفنان صلاح عبد الله

خرج الفنان صلاح عبد الله من المستشفى منذ ساعات قليلة بعد تعرضه إلى وعكة صحية شديدة أسفرت عن إجراء عملية قسطرة فى القلب وتركيب دعامة.

أمير كرارة ينعى دلال عبد العزيز

نعى الفنان أمير كرارة ، الفنانة دلال عبد العزيز والتي وافتها المنية  أمس عن عمر يناهز 61 عاما بعد رحلة مع المرض استمرت أكثر من 100 يوم.


شريف دسوقى : أضيف الإنس والنمس لتاريخى الفني

عبر الفنان شريف دسوقي عن سعادته الكبيرة بالعمل مه الفنان محمد هنيدي في فيلم الانس والنمس وايضا الوقوف امام عدسة المخرج شريف عرفة.


شيكو ناعيا دلال عبد العزيز: الله يرحمك يا ديدي

نعى هشام محمد الشهير بشيكو، الفنانة دلال عبد العزيز، التي وافتها المنية أمس عن عمر يناهز 61 عاما بعد رحلة مع المرض استمرت أكثر من 100 يوم.

 

اخبار الفن صلاح عبد الله حمادة هلال الحالة الصحية دلال عبد العزيز الفنان محمد هنيدي الفنان صلاح عبد الله

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