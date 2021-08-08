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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المركز الثاني لفريق الاسكتش المسرحي لذوي الإعاقة الذهنية بسيناء في مسابقة الحلم المصري

جواءز الفرق سيناء
جواءز الفرق سيناء في مسابقة الحلم المصري

حصل فريق الاسكتش المسرحي لذوي الإعاقة الذهنية بمحافظة شمال سيناء ، على المركز الثاني والميدالية الفضية،  في مسابقة الحلم المصري لعام 2021 في نسخته الخامسة ، والتي أقيمت بالمدينة الشبابية بأبي قير بمحافظة الإسكندرية ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. 

كما حصل فريق الفن التعبيري لذوي الإعاقة الذهنية، على المركز الثاني والميدالية الفضية.في مسابقة الحلم المصري. 

وفي مجال الشعر (إلقاء) حصل عبد الله جمعة على المركز  الثاني في مسابقة الحلم المصري. 

وعلي مستوي التكريم الفردي والتميز  فقد حصل احمد محمد مصطفي ، علي جائزة افضل راقص عام على مستوى الجمهورية في الفن التعبيري،  وجائزة  أفضل أداء في الفن التعبيرية حصل عليها  كلها من : ابراهيم منصور و نسمة محمد داوود ،  وجائزة  افضل ممثل عام في الاسكتش كما حصل عليها الطالب محمد يحيى.
 وقال الكابتن كليب راشد مدير عام الشباب والرياضه بمحافظة شمال سيناء  إن المشاركين تنافسوا في مسابقة "الحلم المصري" في مجالات: الفن التعبيرى ، المسرح، إلقاء الشعر، الغناء الفردي، الكورال، تأليف الشعر، العزف الفردي، الإنشاد الديني".

وتهدف  مسابقة الحلم المصري  إلى دمج ذوي القدرات والهمم في المجتمع، وتنمية واكتشاف مواهبهم وقدراتهم، وإبراز دور الدولة المصرية في رعايتهم بالإضافة إلى زيادة الانتماء وغرس القيم والمثل لديه.

المسرحي الإعاقة الثاني الحلم سيناء

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