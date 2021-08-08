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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ناقد فني : دلال عبد العزيز كانت تزور مرضى لا تعرفهم في المستشفيات

الفنانة الراحلة دلال
الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز

كشف الناقد الفني ، طارق الشناوي ، عن الجانب الإنساني للفنانة الراحلة دلال عبد العزيز ، متابعا أن الواجب الإنساني عند دلال لم يكن مع أسرتها فقط ، أو المقربين ، ولكنها كانت تمتع بمسؤولية اجتماعية كبيرة مع أشخاص لا تعرفهم .

وأضاف الفنان طارق الشناوي ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " : الراحلة دلال عبد العزيز ، والفنانة رجاء الجداوي ، والفنانة ميرفت أمين ، ممكن يصحوا الصبح يروحوا مستشفيات ، ويجلسوا مع مرضى ، معقبا : " الواجب الاجتماعي اللي عملته دلال كبير وكانت تجد وقتا لتأدية وجبها الإنساني بدون كاميرات " .

ونوه " الشناوي " إلى أن الراحل سمير غانم لم يفرض أبنائه على الساحة الفنية ، كما يتم الدفع بأبناء بعض الفنانين عنوة على الشاشة ، ولكن الجمهور هو من أحب ظهورهم على الشاشة  ، متابعا : " مزاج نفسي عند الجمهور أن يشوفهم على الشاشة " .

ولفت " الشناوي " إلى أن الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز حافظت على علاقتها مع الجمهور ، بجمالها الداخلي ، الذي استطاع أن يزداد مع الوقت .

وأوضح أن سر نجاح الراحلة دلال عبد العزيز هو أن وجدانها نضج ، واستطاع تحريكها من طفلة صغيرة وحتى زيجتها من فنانها المفضل ، إلى أن يمتد بها الزمن لتلك الأعمال المهمة ، والتي لم تنحصر مع الفنان الراحل  سمير غانم .

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