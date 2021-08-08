إعلام عبري: الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب على الحدود مع لبنان

أفادت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، بأن الجيش الإسرائيلي في وضع تأهب دائم على الحدود مع لبنان، وذلك في أعقاب التصعيد الأخير في المنطقة الحدودية.

وقال مصدر أمني لهيئة البث إن "الوضع في لبنان مقلق"، لافتا إلى أن "هناك إدراكا أنه تم فتح جبهة على الحدود".

كما أوضح المصدر أن "إسرائيل لا نية لها في التصعيد، ولكنها لن تسلم باستمرار إطلاق النار من لبنان، وهي مستعدة لكافة السيناريوهات".

وكشفت هيئة البث أنه وبحسب معلوماتها، فإن "حالة التأهب على امتداد الحدود مع لبنان مستمرة".

من جهته، وفي خطاب بمناسبة ذكرى حرب 2006، قال الأمين العم لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، إن "أي غارة جوية لسلاح الجو الإسرائيلي على لبنان سيتم الرد عليها بشكل مناسب ومتناسب".

وأضاف: "كل المساحة اللبنانية ممنوع أن يتعرض لها العدو بغارة جوية، حتى في الأرض... بتقصف منقصف".

وأكد الأمين العام لحزب الله اللبناني، أن أكبر حماقة قد تقدم عليها إسرائيل هو الذهاب للحرب مع لبنان.

وقال نصر الله: "إن أهم إنجازات المقاومة في حرب يوليو هو فرض معادلة الردع لحماية لبنان"، مضيفا أنه "ما منع العدو الإسرائيلي من شن غارات على لبنان هو خشيته من المواجهة مع المقاومة".

وأشار نصر الله إلى أن "بعض الفئات في لبنان تساعد العدو من حيث تعلم أو لا تعلم على تحقيق هدفه بنزع سلاح المقاومة".