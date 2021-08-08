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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تستهدف مليون شخص .. حملة تلقيح مكثفة ضد كورونا بـ تونس

تونس وعملية التلقيح
تونس وعملية التلقيح ضد كورونا

انطلقت اليوم الأحد، عملية مكثفة للتلقيح ضد فيروس كورونا، في تونس، ستكون هي الأكبر منذ انطلاق الحملة الوطنية في مارس الماضي بهدف كبح جماح الجائحة التي توفى على إثرها أكثر من 20 ألف شخص بالبلاد.

وحسب إذاعة "موزاييك" التونسية، تستهدف عملية التلقيح المكثف الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 40 عامًا فما فوق من المسجلين في منظومة إيفاكس أو من غير المسجلين، على أن يكونوا مصحوبين بوثيقة تثبت هويتهم سواء بطاقة تعريف وطنية أو جواز سفر.

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وتتوقع وزارة الصحة التونسية، أن يشهد هذا اليوم المفتوح، تطعيم ما بين 500 ألف ومليون مواطن ضد الوباء.

وخصصت الوزارة 335 مركز تلقيح بالمعاهد والمدارس الإعدادية بمعدل مركز في كل معتمدية مع تخصيص مركزين التي تعد نسبة الإقبال على التلقيح فيها منخفضة.

وكشفت وزارة الصحة التونسية، أن 30% من الأشخاص الذين تساوي أعمارهم أو تفوق 40 عامًا لم يسجلوا حتى الآن في منظومة ايفاكس للتلقيح ضد كورونا أي حوالي مليون و700 الف شخص.

وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، دعا الخميس الماضي، في كلمة له التونسيين إلى الإقبال بكثافة على عمليات التطعيم، حتى تعود الحياة إلى طبيعتها في جميع القطاعات.

تونس فيروس كورونا عملية التلقيح الصحة التونسية كورونا

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