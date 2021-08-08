نائب محافظة بورسعيد: تنفيذ 270 مشروعا خلال سبع سنوات بتكلفة 667 مليار جنيه

قال المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد ، إن إجمالي الاستثمارات التى تم ضخها بالمحافظة خلال السبع سنوات الماضية بلغت ٦٦٧ مليار جنيه باجمالى ٢٧٠ مشروعا وذلك فى عدة قطاعات .



وأضاف " عثمان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر والمذاع عبر فضائية مصر الأولى ، أن الموقع الجغرافى المتميز لمحافظة بورسعيد بوجود محور قناة السويس جعل الدولة المصرية تجعلها قاطرة التنمية .



وأشار لتدشين الأنفاق العملاقة لربط سيناء بمحافظة بورسعيد بالاضافة لاطلاق مشروع التأمين الصحى الشامل والتحول الرقمى بالإضافة لمشروع حقل ظهر والذى يعد مشروعا ضخما تتبناه الدولة المصرية والتى تخطت تكلفته ١٣ مليار دولار .



وتابع أن المحافظة شهدت أيضا تطوير شبكة الطرق ومنها محور ٣٠ يونيو والذى ساعد فى الوصول للمحافظة فى أقل من ساعة ونصف ، لافتا الى ان المشاريع التى تم ضخها ب المحافظة عملاقة وضخمة ..

يذكر أن اللواء محمد شعراوى وزير التنمية المحلية ، و اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قد افتتحا أمس السبت ، ميناء بورسعيد البري الجديد بحي الضواحي ، وذلك بعد أن تم تشغيله تجريبياً فى السابع عشر من يوليو الماضى ، كما تم افتتاح الحديقة الدولية بعد أن تم تطوير ورفع كفاءة الحديقة .

جاء ذلك في إطار زيارة وزير التنمية المحلية لمحافظة بورسعيد ، لمتابعة مستجدات العمل بمختلف المشروعات التنموية والخدمية فى بورسعيد ، وأهمها مشروعات الطرق والنقل والتى تمثل طفرة فى الخدمات المقدمة بحى الضواحى ، رافقهم خلالها المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ و اللواء أحمد قاسم رئيس حي الضواحي وعدد من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وتفقد وزير التنمية المحلية ومحافظ بورسعيد أقسام الميناء البرى الجديد لمتابعة سير العمل وتقديم الخدمات للمسافرين ، واستعرض المحافظ جهود تنفيذ الميناء البرى الجديد ، لافتا إلى أنه جرى تصميمه على أعلى طراز كونه يمثل مدخل بورسعيد من ناحية الجنوب.

