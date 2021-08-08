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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قرقاش : نتضامن مع الشعب التونسي وندعم كل ما يحقق أمنه وازدهاره

صدى البلد

أشاد أنور قرقاشالمستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات العربية، بلقائه مع رئيس الجمهورية التونسية .

وغرد قرقاش من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر : “  تشرفت بلقاء فخامة رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة قيس سعيّد وتسليمه رسالة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد، حفظه الله، نتضامن مع الشعب التونسي الكريم وندعم كل ما يحقق أمنه وإزدهاره، وندرك علم اليقين ضرورة الحفاظ علي الدولة ومؤسساتها وقدرتها علي خدمة المواطن بكل عدالة وشفافية ” . 


استقبل الرئيس التونسي، السبت، أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، في قصر قرطاج، بعد نحو أسبوعين على قرارات قيس سعيد بإقالة الحكومة وتجميد البرلمان في تونس.

وقال بيان للرئاسة التونسية إن قرقاش كان محمّلا برسالة خطية موجّهة إلى سعيد من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد سعيد على متانة العلاقات بين البلدين، وأعرب عن شكره إلى الإمارات "على موقفها النبيل بالتضامن مع تونس في هذا الظرف الوبائي والسياسي الذي تمرّ به"، حسب البيان.

من جانبه، قال قرقاش إن "الإمارات تتفهم القرارات التاريخية لرئيس الجمهورية وتدعمها"، مؤكدًا أن بلاده "تثمن وتدرك أهمية الخطوات وتدعم هذه القرارات.. ولا يخفى ونحن نرقب المشهد العربي ندرك كم هي مهمة الدولة والحفاظ على مؤسساتها ومكتسبات الدولة والخدمات المقدمة لمواطني الدولة الوطنية

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