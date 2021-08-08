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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار.. انكسار الموجة الحارة لمدة 4 أيام

الطقس في مصر
الطقس في مصر

تبدأ درجات الحرارة، اعتبارا من اليوم الأحد، في الانخفاض التدريجي لها، على معظم أنحاء الجمهورية، خاصة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد بمعدل من درجتين إلى ثلاث درجات مئوية، لينكسر بهذا الانخفاض التدريجي الموجة شديدة الحرارة التي تشهدها الأحوال الجوية منذ بداية أغسطس الجاري.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن انكسار الموجة الحارة يبدأ من الطقس اليوم بانخفاض تدريجي في درجات الحرارة، فيسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية.

شبورة وأمطار

ويكون الطقس ليلا خلال هذه الفترة، معتدل في درجات الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

ورغم انكسار الموجة الحارة، إلا أن درجات الحرارة المرتفعة يبقى تأثيرها ينعكس في ظهور شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

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وتظل فرص سقوط الأمطار على مناطق من أقصى جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر ( حلايب وشلاتين وأبو سمبل) على فترات متقطعة. ويظل نشاط رياح أيضا على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة 

وتكون درجات الحرارة المتوقعة، خلال هذه الفترة من الأحد حتى الأربعاء المقبل، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 39 للعظمى و 26 للصغرى. 
السواحل الشمالية 33 للعظمى و 26 للصغرى. 
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر  39 للعظمى و 38 للصغرى. 
شمال الصعيد 41 للعظمى والصغرى 26.
جنوب الصعيد 44 للعظمى والصغرى 28.

نسب الرطوبة

أما عن نسب الرطوبة المتوقعة خلال نفس الفترة أيضا، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 80 للعظمى و 53 للصغرى. 
السواحل الشمالية 80 للعظمى و 40 للصغرى. 
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر  55 للعظمى و 30 للصغرى. 
شمال الصعيد 40 للعظمى والصغرى 25.
جنوب الصعيد 30 للعظمى والصغرى 15.

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