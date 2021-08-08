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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

توفير 108 فرص عمل بمرتبات 2600 جنيه على الخدمات والأمن بجنوب سيناء

محمد سعفان وزير القوي
محمد سعفان وزير القوي العاملة

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان أن مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء ، وفرت 108 فرص عمل علي مهن الخدمات والأمن بمرتبات مجزية تصل إلي 2600 جنيه بجانب بعض المزايا الأخري ، وذلك فى إطار الإسهام للحد من مشكلة البطالة، ومبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير فرص عمل لائقة للشباب.

ومن جانبه أوضح أشرف علم الدين مدير المديرية  أن الفرص المطلوبة تتمثل فى عمال خدمات فى شركة كير سيرفيس للأمن والخدمات (نظافة) للعمل بمستشفى سانت كاترين والوحدات الصحية التابعة لها بمرتبات 2600 جنيه ، والتأمين الاجتماعي والتأمين الصحي،  العمل 8 ساعات يوميا، ويوم راحة أسبوعيا.

وقال مدير المديرية : إنه تم استلام العمل وذلك بعد تلقي طلبات شغل فرص العمل المطلوبة وإجراء المقابلات الشخصية بمقر المديرية ومكاتب العمل لرفع معاناة السفر والانتقال عن كاهل المتقدمين ، مشيرا إلي أنه جارى التنسيق مع الشركة على توفير فرص عمل فى جميع مواقعها بمدن المحافظة.

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IMG_7112
وزير القوى العاملة محمد سعفان مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء 108 فرصة عمل علي مهن الخدمات والأمن بمرتبات مجزية تصل إلي 2600 جنيه حياة كريمة فرص عمل لائقة للشباب الرئيس عبدالفتاح السيسي

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