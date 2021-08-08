للحامل.. 3 طرق فعالة للتخلص من غثيان الصباح

تعاني الكثير من السيدات بسبب غثيان الصباح، ويشير الأطباء إلى أن حملك الثاني قد يشبه أو يختلف عن حملك الأول، والحقيقة هي أنك قد لا تشعري بالشيء نفسه هذه المرة، ويمكن أن يكون الشعور بالحمل الثاني مختلفًا عن الأول، فخلال المرة الثانية ، سيتعلم جسمك كيفية إدارة بعض تحديات الحمل ولكن ليس كلها.

كما قد تبدو أعراض حملك الأول أكثر حدة في المرة الثانية ويندرج غثيان الصباح ضمن هذه الفئة.

1- تناولي الزنجبيل

يحتوي الزنجبيل على مواد كيميائية معينة تسمى gingerols تساعد في تخفيف الغثيان، ويعزز إفراز العديد من الإنزيمات الهاضمة التي تعمل على تحييد أحماض المعدة وتساعد في عملية هضم أفضل.

الزنجبيل بالليمون والعسل والنعناع: اخلطي كميات متساوية من عصير الليمون والعسل والنعناع.

أضيفي ملعقة صغيرة من مسحوق الزنجبيل إلى هذا الخليط.

اشربي هذا الخليط مرتين في اليوم، مرة في الصباح والمساء للتخلص من غثيان الصباح.

2- احصلي على قسط وافر من الراحة

من المهم الحصول على نوم جيد ليلاً، ليس فقط أثناء الحمل الأول ولكن أيضًا أثناء الحمل الثاني، يجب أن تنامي أثناء النهار أيضًا، تأكدي من الذهاب إلى الفراش مبكرًا والاستيقاظ مبكرًا، وامنحي نفسك وجسمك وقتًا لبدء اليوم دون أي اندفاع أو إجهاد.

3- تناولي الطعام بشكل صحيح

تناول الطعام بشكل جيد علاج آخر لمحاربة غثيان الصباح الشديد، بالإضافة إلى تجنب الكافيين الذي قد يكون ضارًا بصحتك، ويجب أيضًا تجنب تناول الأطعمة الدهنية أو الحارة التي يمكن أن تكون ضارة بصحتك.

تناولي كميات صغيرة من الطعام الصحي الذي يناسب ذوقك، وأطعمة صحية غنية بالعناصر الغذائية.

لا تدعي معدتك تفرغ لساعات طويلة لأن تراكم الأحماض يمكن أن يسبب عدم الراحة ويسبب لك القيء، تجنبي الأطعمة الدهنية والحارة، قد يساعد تناول البسكويت المملح أو وجبة خفيفة من البروتين قبل النهوض من السرير في الصباح في القضاء على غثيان الصباح.

يمكنك أيضًا تجربة الأطعمة الباردة والأطعمة الغنية بالكربوهيدرات مثل البطاطس المخبوزة والأرز المسلوق وما إلى ذلك.

المصدر: boldsky