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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 200 مليون جنيه.. تنفيذ مشروع صرف صحي بمركز أولاد صقر

صدى البلد

اطمأن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، من المهندس عبد الشافي عبد العزيز رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي على معدلات تنفيذ مشروع صرف صحي بقرية بني منصور بمركز أولاد صقر والمقام بتكلفة 200 مليون و500 ألف جنيه.

 

قال غراب إنه جاري تنفيذ 93 مشروع بقطاع الصرف الصحي بتكلفه اجماليه بلغت 12 مليار و407 مليون جنيه والتي تشمل إقامة 32 محطة معالجة و209 محطة رفع بالإضافة إلى خطوط طرد وإنحدار وشبكات لخدمة قري ومراكز ومدن المحافظة.

 

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ووجه غراب، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بإلزام الشركة المسند لها تنفيذ تلك الأعمال ضرورة الإلتزام بالجدول الزمني المحدد مع مراعاة الجودة في العمل والإلتزام بالمواصفات المحددة، مؤكداً ضرورة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية أثناء تنفيذ الأعمال لمواجهة فيروس كورونا والتأكد من إرتداء العمال الكمامة الواقية بالإضافة إلي إجراء أعمال التطهير والتعقيم للمعدات المستخدمة حفاظاً علي صحة وسلامة الجميع.

 

من جانبه أوضح المهندس عبد الشافي عبد العزيز رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أنه جاري تنفيذ مشروع صرف صحي قرية بني منصور بمركز أولاد صقر بتكلفة 200 مليون و 500 ألف جنيه حيث يشمل المشروع انشاء محطات رفع وشبكات انحدار وخطوط طرد.

وأشار إلى أن نسبة التنفيذ الكلية للمشروع بلغت 69%, حيث بلغت نسبه تنفيذ شبكات الانحدار 86% علي مسافة 32.5 كم ونسبة تنفيذ خطوط الطرد 72 % علي مسافة 9.8 كم، والإنشاءات المدنية 45 % والأعمال الكهروميكانيكية 50 % وجاري مضاعفة الأعمال وتكثيف الورديات بالمشروع لسرعة الإنتهاء منه طبقاً للجدول الزمني المحدد. 

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