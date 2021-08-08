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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: نحتاج لجنة ذات برنامج واضح لمتابعة تطوير السكة الحديد

السكة الحديد
السكة الحديد

قال النائب حسين العقارى عضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، أن مرفق السكة الحديد يعتبر مرفق متهالك منذ 30 عاما إلا أن الفريق كامل الوزير وزير النقل بدأ بنفسه يتابع مرفق السكة الحديد ويتوجه بنفسه لاستقلال القطار.

 

وأشار العقارى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أن توجيهات الرئيس السيسى بتشكيل لجنة عليا برئاسته لوضع خطة شاملة لتطوير مرفق السكة الحديد مهم جدا ولابد من تشكيل مثل هذه اللجنة لكل وسائل النقل وتطوير الموانىء البرية والبحرية.

 

وأكد عضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، أننا نحتاج إلى لجنة يكون لديها برنامج واضح تتابع تطوير مرفق السكة الحديد وتتابع أعمالها وتحاسب نفسها فى حال تقصيرها. 

 

وكان قرر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، تشكيل لجنة عليا برئاسته لوضع استراتيجية متكاملة وشاملة لتطوير منظومة السكك الحديدية ومواجهة حوادث قطاراتها، على أن تعد اللجنة تقرير بنتائج أعمالها وتوصياتها وآلياتها تنفيذها خلال شهرين، بحيث يقوم بعرضه وزير النقل على رئيس مجلس الوزراء تمهيدا لعرضه على رئيس الجمهورية.

مرفق السكة الحديد وزير النقل الفريق كامل الوزير الرئيس السيسي رئيس مجلس الوزراء

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