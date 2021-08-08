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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة إجازة الخميس المقبل بمناسبة رأس السنة الهجرية

صدى البلد

قررت إدارة البورصة المصرية، أن يكون يوم الخميس الموافق 12 أغسطس الجاري إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية 1443، على أن يستأنف العمل بالبورصة المصرية يوم الأحد الموافق 15 أغسطس لعام 2021



استهلت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأحد، بداية أول الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.


وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.13%، ليغلق عند مستوى 10737 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 2380 نقطة.

وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 13174 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 4184 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 2864 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 3846 نقطة.
 

البورصة البورصة المصرية رأس السنة الهجرية ارتفاع جماعي للمؤشرات مشتريات المستثمرين الأسهم القيادية

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