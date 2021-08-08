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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

530 طالباً يؤدون الاختبارات الإلكترونية بكفر الشيخ للالتحاق بمدرسة الضبعة النووية.. صور

وكيل تعليم كفر الشيخ
وكيل تعليم كفر الشيخ

أدى 530 طالبا الاختبارات الإلكترونية للالتحاق بمدرسة الضبعة النووية، اليوم الأحد، بالمراكز التكنولوجية بمدن كفر الشيخ ودسوق وبيلا، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتواجد أمني، لمنع تكدس الطلاب وأولياء الأمور.
جاء ذلك بحضور الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور سلامة الويشي، المدير العام للتعليم العام، والمهندس محمد السبكي، مدير عام التعليم الفني ووائل الحداد، مدير مركز التطوير التكنولوجي، والمشرف على الامتحانات.

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أكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنها تفقدت قاعات الامتحان الإلكتروني، في ظل توفير كل سبل الراحة للطلاب، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، مقدمه الشكر للمشاركين في أعمال التنظيم من العاملين بمراكز التطوير، ورجال الشرطة.
وأضافت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، شدد على توفير كل سبل الراحة للطلاب، وتطبيق الإجراءات الاحترازية من أعمال رش وتطهير، وارتداء كمامات، وتباعد اجتماعي.
وقالت وكيل تعليم كفر الشيخ، عقب الانتهاء من الامتحانات الخاصة بالالتحاق بمدرسة الضبعة النووية سيعقد اختبارات الالتحاق بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا خلال الأيام المقبلة، مؤكدة أن الاتجاه ليس الالتحاق بالمدارس الثانوية العامة ولكن هناك اتجاه من الطلاب وأولياء أمورهم للالتحاق بمدارس لها مستقبل كبير سواء مدرسة الضبعة النووية أو مدارس التعليم الفني وغيرهم.
يذكر أن شروط القبول والمستندات المطلوبة بمدرسة الضبعة النووية، أن يحصل المتقدم على الشهادة الإعدادية، ألا تزيد سن المتقدم في أول أكتوبر من العام الدراسي عن 18 عامًا، ألا تزيد نسبة المقبولين من محافظة مطروح عن 40 % من إجمالي عدد الطلاب المقبولين.
، أن يكون المتقدم حاصلا على 95 % على الأقل في مادتي الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية بالإضافة إلى إجادة استخدام الحاسب الآلي، اجتياز الكشف الطبي واختبار السمات الشخصية الخاص بالتفكير الإبداعي والذكاء بالإضافة إلى المقابلة الشخصية وكشف الهيئة

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امتحانات التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم محافظة مطروح التعليم الفني كفر الشيخ

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