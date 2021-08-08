الزمالك يواجه المجد السكندري وديا اليوم

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مباراة ودية في الخامسة مساء اليوم الأحد أمام فريق المجد السكندري على ملعب فندق إقامة الفريق خلال معسكر برج العرب الحالي.



وكان الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق طلب خوض المباراة الودية لتجهيز اللاعبين المستبعدين والناشئين استعدادا للقاء الاتحاد السكندري المقرر له يوم 10 أغسطس باستاد الإسكندرية في التاسعة مساءً ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري.



وكان الزمالك فاز على غزل المحلة بثلاثية دون رد في اللقاء الذي اقيم بينهما بالأمس في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري.