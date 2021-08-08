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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يواجه المجد السكندري وديا اليوم

صدى البلد

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مباراة ودية في الخامسة مساء اليوم الأحد أمام فريق المجد السكندري على ملعب فندق إقامة الفريق خلال معسكر برج العرب الحالي.
 

وكان الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق طلب خوض المباراة الودية  لتجهيز اللاعبين المستبعدين والناشئين استعدادا للقاء الاتحاد السكندري المقرر له يوم 10 أغسطس باستاد الإسكندرية في التاسعة مساءً ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري.
 

وكان الزمالك فاز على غزل المحلة بثلاثية دون رد في اللقاء الذي اقيم بينهما بالأمس في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري.

الزمالك كارتيرون برج العرب استاد الإسكندرية غزل المحلة

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