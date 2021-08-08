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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الأربعاء.. مسار إجباري على مسرح النافورة بالأوبرا

فريق مسار إجباري
فريق مسار إجباري

 يقدم فريق مسار إجباري، حفلا فى الثامنة من مساء الأربعاء المقبل 11 أغسطس على مسرح النافورة، ضمن العروض المميزة التى تنظمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر خلال فترة الصيف.

 

ويتضمن البرنامج مجموعة متنوعة من الاعمال التى تعبر عن أحلام وطموحات الشباب منها طريق تانى ، للحزن أصول ، مساومات ، فاكرة ، برنس ، بقيت حاوى ، مفيش حاجة ، كانت هتفرق وغيرها . 

 

وطرح فريق مسار إجباري التذاكر مع توضيح الفئات الخاصة بها والتي جاءت كالتالي: “110 جنيهات - 160جنيها  - 210 جنيهات - 260 جنيها”.

 

فريق مسار اجبارى تأسس عام ٢٠٠٥ ، اشتهر بتقديم أعمال تتناول القضايا الاجتماعية المعاصرة، من خلال مزج موسيقى البلوز والروك والجاز مع الموسيقى الشرقية ، حيث قدم الفريق الكثير من الأعمال الفنية التى نجحت فى تحقيق قاعدة جماهيرية كبيرة ، كما شارك فى العديد من المهرجانات الدولية فى مالطا ، إيطاليا ، تركيا ، مقدونيا ، الكويت ، الإمارات العربية وتنزانيا ، تم تكريمه فى إبريل ٢٠١١ بمقر مؤسسة اليونيسكو بباريس .

 

تذاكر حفل مسار إجباري

يذكر أن أعلن فريق مسار إجباري عبر فيسبوك عن إقامة حفل جديد لهم يوم الأربعاء 11 أغسطس المقبل بدار الأوبرا المصرية، دون الكشف عن موعد طرح تذاكر الحفل وأسعارها.

 

ورغم توضيح مسار إجباري أنه سيتم طرح التذاكر قريبا عبر الإنترنت وفي شباك تذاكر الأوبرا، إلا أن موجة من السخرية والغضب اجتاحت صفحة الحدث على فيسبوك.

 

تداول محبو مسار إجباري عددا من الصور والتعليقات الساخرة حول غياب وتأخر موعد طرح التذاكر حتى هذه اللحظة، إلى جانب التعبير عن تخوفاتهم من أسعار التذاكر التي أصبحت في ازدياد مستمر خلال الفترة الماضية.

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