وزيرة التجارة والصناعة تعقد لقاءً موسعا مع مستثمري الأقصر

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن محافظة الأقصر تمتلك إمكانات ومقومات كبيرة فى العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، وهو الأمر الذى يسهم فى تنويع مصادر التنمية داخل المحافظة.

وقالت نيفين جامع إن هناك فرصا كبيرة للتوسع في الاستثمار الصناعي وإقامة العديد من المشروعات القائمة على الخامات والمنتجات المتوافرة بالمحافظة بشكل متوازٍ مع تنمية النشاط السياحي التي تتمتع بها الأقصر لإتاحة المزيد من فرص العمل أمام الشباب.

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة بمستثمرى محافظة الأقصر، وذلك فى إطار جولتها بعدد من محافظات الصعيد والتى شملت محافظتى قنا والأقصر.

وشارك فى اللقاء الذى نظمه المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر؛ اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والنائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن محافظة الأقصر، والمهندس محمد عبد الكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، و حاتم العشري، مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي، إلى جانب عدد من قيادات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بحضور محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر، واللواء دكتور عماد أبو العزايم سكرتير عام مساعد محافظة الأقصر.

وأكدت وزيرة التجارة والصناعة أن الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولى حريصة على تحقيق التنمية الشاملة فى جميع المحافظات، وذلك فى إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأوضحت نيفين جامع أن تعزيز حركة الاستثمار بصعيد مصر يمثل أولوية هامة ضمن خطط الحكومة للتنمية الاقتصادية، منوهةً إلى أن دولة رئيس مجلس الوزراء يتابع وبصفة دورية مع جميع أجهزة الحكومة الخطط والإجراءات المنفذة لتحسين مناخ الاستثمار وخلق بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أن الأقصر لديها أيضا إمكانات كبيرة ومتنوعة في قطاع الحاصلات الزراعية، وهو ما يؤهلها للدخول بقوة في مجال التصنيع الزراعي لهذه الحاصلات، لافتةً إلى أهمية تضافر جهود جميع الأجهزة المعنية سواء الحكومية مثل وزارتي التجارة والزراعة وغير الحكومية مثل المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وغرفة الصناعات الغذائية والمجلس التصديري للصناعات الغذائية لدفع وتنمية هذا القطاع وزيادة صادراته إلى مختلف الأسواق الخارجية.

وقد استمعت وزيرة التجارة والصناعة لبعض التحديات التى تواجه مستثمرى المحافظة وبصفة خاصة ما يتعلق باستكمال المرافق بالمنطقة الصناعية بالبغدادى، وتيسير إجراءات إصدار التراخيص وكذا مساعدة المستثمرين فى تسويق منتجاتهم.

وفى هذا الإطار، أعطت نيفين جامع توجيهات لمسئولى مركز تحديث الصناعة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمساعدة جميع المستثمرين الراغبين فى المشاركة فى المعارض المحلية والخارجية من أبناء الأقصر، لمساعدتهم على تسويق منتجاتهم فى السوق المحلية والتصدير للأسواق الخارجية.

من جانبه، أكد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، أن المحافظة تسعى جاهدة لتعظيم مواردها من خلال زيادة معدلات الاستثمار فى العديد من القطاعات الإنتاجية، إلى جانب قطاع السياحة، حيث تعد المحافظة إحدى أهم المحافظات السياحية، مشيراً إلى أن هناك تنسيقا كبيرا بين المحافظة وجميع الوزارات لمواجهة أى تحديات تواجه عملية الاستثمار بالمحافظة، الأمر الذى يسهم فى تعزيز حركة الاستثمار فى جميع مدن المحافظة.

وأكد اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الهيئة تنفذ خطة شاملة لتأهيل وترفيق منطقة البغدداى الصناعية، حيث تم توصيل المياه للمنطقة وجار استكمال الكهرباء والصرف والاتصالات بتكلفة بلغت حتى الآن 206 ملايين جنيه، وسيتم ضخ 40 مليون جنيه خلال العام الجارى لاستكمال جميع المرافق بالمنطقة.

ولفت رئيس هيئة التنمية الصناعية إلى أن الهيئة بصدد دراسة مقترح مستثمرى الأقصر بشأن تخصيص منطقة صناعية جديدة بمدينة أرمنت على مساحة تصل إلى 1011 فدانا، وتحديد الأنشطة التى تتناسب مع المنطقة والفرص المتاحة أمام المستثمرين.

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