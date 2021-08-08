وزيرة التجارة والصناعة تعقد لقاءً موسعا مع مستثمري الأقصر

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن محافظة الأقصر تمتلك إمكانات ومقومات كبيرة فى العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، وهو الأمر الذى يسهم فى تنويع مصادر التنمية داخل المحافظة.
وقالت نيفين جامع إن هناك فرصا كبيرة للتوسع في الاستثمار الصناعي وإقامة العديد من المشروعات القائمة على الخامات والمنتجات المتوافرة بالمحافظة بشكل متوازٍ مع تنمية النشاط السياحي التي تتمتع بها الأقصر لإتاحة المزيد من فرص العمل أمام الشباب.
جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة بمستثمرى محافظة الأقصر، وذلك فى إطار جولتها بعدد من محافظات الصعيد والتى شملت محافظتى قنا والأقصر.
وشارك فى اللقاء الذى نظمه المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر؛ اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والنائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن محافظة الأقصر، والمهندس محمد عبد الكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، و حاتم العشري، مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي، إلى جانب عدد من قيادات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بحضور محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر، واللواء دكتور عماد أبو العزايم سكرتير عام مساعد محافظة الأقصر.
وأكدت وزيرة التجارة والصناعة أن الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولى حريصة على تحقيق التنمية الشاملة فى جميع المحافظات، وذلك فى إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
وأوضحت نيفين جامع أن تعزيز حركة الاستثمار بصعيد مصر يمثل أولوية هامة ضمن خطط الحكومة للتنمية الاقتصادية، منوهةً إلى أن دولة رئيس مجلس الوزراء يتابع وبصفة دورية مع جميع أجهزة الحكومة الخطط والإجراءات المنفذة لتحسين مناخ الاستثمار وخلق بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أن الأقصر لديها أيضا إمكانات كبيرة ومتنوعة في قطاع الحاصلات الزراعية، وهو ما يؤهلها للدخول بقوة في مجال التصنيع الزراعي لهذه الحاصلات، لافتةً إلى أهمية تضافر جهود جميع الأجهزة المعنية سواء الحكومية مثل وزارتي التجارة والزراعة وغير الحكومية مثل المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وغرفة الصناعات الغذائية والمجلس التصديري للصناعات الغذائية لدفع وتنمية هذا القطاع وزيادة صادراته إلى مختلف الأسواق الخارجية.
وقد استمعت وزيرة التجارة والصناعة لبعض التحديات التى تواجه مستثمرى المحافظة وبصفة خاصة ما يتعلق باستكمال المرافق بالمنطقة الصناعية بالبغدادى، وتيسير إجراءات إصدار التراخيص وكذا مساعدة المستثمرين فى تسويق منتجاتهم.
وفى هذا الإطار، أعطت نيفين جامع توجيهات لمسئولى مركز تحديث الصناعة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمساعدة جميع المستثمرين الراغبين فى المشاركة فى المعارض المحلية والخارجية من أبناء الأقصر، لمساعدتهم على تسويق منتجاتهم فى السوق المحلية والتصدير للأسواق الخارجية.
من جانبه، أكد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، أن المحافظة تسعى جاهدة لتعظيم مواردها من خلال زيادة معدلات الاستثمار فى العديد من القطاعات الإنتاجية، إلى جانب قطاع السياحة، حيث تعد المحافظة إحدى أهم المحافظات السياحية، مشيراً إلى أن هناك تنسيقا كبيرا بين المحافظة وجميع الوزارات لمواجهة أى تحديات تواجه عملية الاستثمار بالمحافظة، الأمر الذى يسهم فى تعزيز حركة الاستثمار فى جميع مدن المحافظة.
وأكد اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الهيئة تنفذ خطة شاملة لتأهيل وترفيق منطقة البغدداى الصناعية، حيث تم توصيل المياه للمنطقة وجار استكمال الكهرباء والصرف والاتصالات بتكلفة بلغت حتى الآن 206 ملايين جنيه، وسيتم ضخ 40 مليون جنيه خلال العام الجارى لاستكمال جميع المرافق بالمنطقة.
ولفت رئيس هيئة التنمية الصناعية إلى أن الهيئة بصدد دراسة مقترح مستثمرى الأقصر بشأن تخصيص منطقة صناعية جديدة بمدينة أرمنت على مساحة تصل إلى 1011 فدانا، وتحديد الأنشطة التى تتناسب مع المنطقة والفرص المتاحة أمام المستثمرين.