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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نظر تجديد حبس نائب الجن والعفاريت فى الأثار الكبرى عبر الفيديو كونفراس

علاء حسانين
علاء حسانين

بدأ منذ قليل قاضي المعارضات، بغرفة المشورة بمحكمة جنوب القاهرة المنعقدة بزينهم، نظر جلسة تجديد حبس 18 متهما بينهم النائب البرلماني السابق علاء حسانين، وذلك في واقعة تزعمه عصابة للإتجار والتنقيب عن الآثار، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

 

وأصدرت «النيابة العامة» بيانًا حول «قضية الآثار» المتهم فيها رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين المعروف إعلاميًا بـ«نائب الجن والعفاريت» و17 آخرين، والمتهمين فيها بالتنقيب عن الآثار والاتجار فيها.

 

وقالت النيابة العامة في بيانها، إن أجهزة الأمن ألقت القبض على المتهم علاء حسانين وآخر كان معه، بعدما أمرت بذلك، وعُثِرَ بحوزته على عملات معدنية مشتبه في أثريتها، كماعُثِرَ بالسيارة التي يستقلها على تماثيل وأحجار وعملات وأشياء مشتبه في أثريتها.

 

وأشارت النيابة، إلى أنها استجوبت المتهم «حسانين»، ونسبت له إتهاما بإدارة تشكيل عصابي بغرض تهريب الآثار لخارج البلاد، وإجرائه أعمال الحفر للتنقيب عنها وتهريبها والاتجار فيها، وأنكر الاتهامات، ونفى صلته بالمضبوطات وصلته بباقي المتهمين سوى المضبوط معه.

 

وجدد قاضي المعارضات بالمحكمة المختصة، حبس المتهمين حسن راتب وعلاء حسانين، و17 متهما آخرين في «قضية الآثار» بتهم التنقيب عن الآثار والاتجار فيها.

 

كما أمر النائب العام بالتحفظ على أموال المتهمين «راتب وحسانين»، كما أمر بعرض أمر التحفظ على المحكمة المختصة للنظر فيه.

قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة النائب البرلماني السابق علاء حسانين عصابة للإتجار والتنقيب عن الآثار النيابة العامة رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين بالتنقيب عن الآثار

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