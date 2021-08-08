تعرف على طرق التحقق من كيفية حصول المواطن للدعم من تكافل وكرامة

كيفية حصول المواطن للدعم من تكافل وكرامة

قال الدكتور ياسر عبد السلام مدير العمليات الميدانية ببرنامج تكافل و كرامة بوزارة التضامن، إن تم تغيير فلسفة التعامل مع مستحقي " تكافل و كرامة" من خلال الربط الشبكي مع التأمينات و مراجعة البيانات المختلفة.

و أضاف " عبد السلام" من خلال لقائه ببرنامج " صباحك مصري" المذاع على قناة " أم بي سي مصر"، أن العميل بيقوم بتسجيل بيناته و بيتم رصد البيانات و الواقع سواء مواصفات السكن و الممتلكات من خلال فريق البحث الميداني و بيتم تدقيق البيانات قبل تسجيلها على التابليت وأخذ عينات جودة داخل الإدارة الأجتماعية و من ديوان عام المديرية سواء الادارة العامة للضمان بالمديرية أو إدارة الرقابة المتابعة ، مضيفاً أن بعد ذلك بيتم تسجيل البيانات على التابليت بعد مرور المعلومات على المعادلة الاحصائية لتحديد المستوى الأقتصادي للاسرة .

وأوضح مدير العمليات الميدانية ببرنامج تكافل و كرامة بوزارة التضامن، أن يتم التقدم لبرنامج تكافل و كرامة بتسليم صورة البطاقة و شهادة ميلاد الاولاد و قسيمة الزواج أو الوفاة إن وجدت.

وأشار إلى أن إمتلاك المواطن أكثر من نصف مليون فدان يخرجه من برنامج تكافل و كرامة ،مؤكداً على و جود فريق ميداني لتأكيد هذه المعلومات.

و في سياق أخر قال الدكتور ياسر عبد السلام مدير العمليات الميدانية لتكافل و كرامة بوزارة التضامن، إن برنامج تكافل يشترط أن يكون للأسرة التى لديها أولاد، و يكون من عمر يوم لـ 18 عامًا.

وأضاف ، أن هناك تكافل من سن يوم لـ 6 سنوات و أخر من 6 سنوات لـ 18 عامًا بسبب الدراسة، لافتاً إلى أن الحصول على خدمة تكافل تكون بتوجه المواطن لـ أقرب وحدة اجتماعية.