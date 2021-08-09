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برلمان

رئيس قوى عاملة البرلمان: المجمعات الصناعية ساهمت في خلق فرص عمل للشباب

النائب عادل عبد
النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان

قال النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان إن المجمعات الصناعية التى وجه الرئيس السيسى بإقامتها تعتبر من الأمور التى خلقت فرص عمل للشباب، وتم تعميم التجربة فى 15 محافظة، وسيتم تعميمها فى 15 محافظة أخرى لنجاحها فى المرحلة الأولى، لأن الرئيس السيسى وجد أن التجربة ناجحة، ولذلك أمر بتعميم التجربة فى جميع المحافظات.

وأضاف عبد الفضيل فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" :حينما يحصل الشباب على مشروع ويأخذ دراسة الجدوى، سيكون مصدر التمويل معروفا، بحيث نكون أمام مشروع جاهز متكامل على التشغيل، بحيث يحصل الشاب على تمويل وتحضر الأدوات والمنتج التى سيعمل من خلالها، بحيث نخرج منتجا وطنيا يساهم فى إيقاف المنتج المستورد.

واختتم رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان:على المستوى التجارى فإن هذا الأمر جيد، كما أنه على مستوى العمالة جيد لأنه سيوفر فرص عمل.

وكانت قد أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن القيادة السياسية تولي اهتماماً بالغاً بضرورة التوسع في إقامة المجمعات الصناعة المتكاملة وخاصةً تلك التي تخدم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في كافة محافظات الجمهورية في إطار مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخلق قاعدة صناعية واسعة للصناعات الصغيرة للتكامل والتشابك مع المصانع الكبرى لدعم سلاسل التوريد وتوفير فرص عمل للشباب بالمحافظات، مشيرةً إلى حرص الوزارة على تقديم كافة التيسيرات وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين مع المتابعة المستمرة لتلك المشروعات للتأكد من جديتها وسرعة إنهائها.

جاء ذلك خلال زيارة نيفين جامع لمحافظة الأقصر والتي تفقدت خلالها مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة البغدادي الصناعية، رافق الوزيرة المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر واللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والنائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن محافظة الأقصر، والمهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، والسيد حاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي، إلى جانب عدد من قيادات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وقالت نيفين جامع، أن الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية تتولى إنشاء 17 مجمع صناعى في عدد من المحافظات بإجمالي وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة توفر حوالي 48 ألف فرصة عمل مباشرة وباجمالي تكلفة تصل إلى 10 مليارات جنيه، مشيرةً إلى أن الوزارة حرصت على تقديم تيسيرات غير مسبوقة في المجمعات التي يتم طرحها أمام المستثمرين شملت تخفيض ثمن كراسة الشروط لتتراوح بين 300 إلى 500 جنيه، كما تم إلغاء كل التكاليف المعيارية، وخفض رسوم جدية الحجز للوحدة الصناعية من 50 ألف جنيه لتصل إلى 10 آلاف جنيه، وإتاحة إيجار الوحدات لمدة 10 سنوت قابلة للتجديد، فضلاً عن تأجيل تحصيل إيجار الوحدات لمدة 6 أشهر، تيسيرا على رواد الأعمال بالنسبة للوحدات المتاح بها نظام الإيجار، الأمر الذي لاقى استحسان العديد من المستثمرين المتقدمين للحصول على الوحدات الصناعية.

وأوضحت نيفين جامع أنه تم الانتهاء من إنشاء مجمع البغدادي الصناعي بالأقصر والمخصص لعدد من الانشطة المتنوعة ( غذائى ، هندسى ، كيماوى ، ملابس جاهزة ومفروشات ، مواد بناء ) باجمالى تكلفة تصل الى 816 مليون جنيه ويتيح حوالى 5700 فرصة عمل ، ويضم  المجمع 206 وحدة منها 146 وحدة بمساحة 432 متر مربع للوحدة، و60 وحدة بمساحة 384 متر مربع، مشيرةً إلى أن المجمع تم طرحه أمام المستثمرين خلال شهر أكتوبر الماضي وتم تخصيص بعض الوحدات وجاري حالياً استكمال عملية التخصيص واتخاذ اجراءات التشغيل وبدء الإنتاج للوحدات التى تم تخصيصها.

المجمعات الصناعية الرئيس السيسي وزيرة التجارة والصناعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

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