ماذا قال الطب الشرعي عن حالة الشيخ محمد حسان الصحية

أستأنفت الدائرة الخامسة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة 12 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ «داعش إمبابة».

وفي بداية الجلسة أثبتت المحكمة حضور الشاهد الشيخ محمد حسان، وأحضرت له المحكمة كرسيا للجلوس وزجاجة مياه.

وقدمت النيابة العامة، كتاب مصلحة الطب الشرعي المؤرخ 20 يونيو 2021، والثابت به أنه في يوم 17 يونيو 2021 تم الاطلاع إلي عنوان الشاهد وتم مقابلة حارس العقار ، وأفاد أن محمد حسان له شقة بالدور الأول علوي، وبالصعود إلي الشقة وطرق الباب لم يفتح أحد وأنه غير متواجد، كما تم الانتقال أيضا بسيارة مصلحة الطب الشرعي إلي العنوان الكائن بمدينة السادس من أكتوبر وتم التقابل مع خالد محمد حسان ولم يتبين وجود الشاهد، كما تم الانتقال إلي المكان الثاني ولم يتم التمكن من مقابلة الشاهد ، وأفاد أقاربه أنه سيحضر لجلسة الشهادة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام علي أبوالعلا، وغريب محمد عزت، وسعد الدين حسن سرحان، وبحضور عضو النيابة محمد طارق عبدالسلام، وسكرتارية أشرف صلاح حسن، وبحضور عمرو فؤاد عبداللطيف.