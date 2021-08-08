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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بدء التقديم بفصول الكهرباء اليوم.. الخطوات والشروط

رئيس الشركة القابضة
رئيس الشركة القابضة للكهرباء

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر، اليوم، عن فتح باب التقديم، اليوم، لطلاب الشهادة الإعدادية للالتحاق بالفصول المشتركة للشركات التابعة لها، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ويستمر التقديم حتى يوم الخميس 12 أغسطس الجاري.

أسماء المدارس 


وأوضحت الشركة القابضة فى منشور، أن التقديم سيكون للالتحاق بفصول بمدرسة جلال فهمي الثانوية المتقدمة بنظام الخمس سنوات، مركز تدريب المحطات بشمال القاهرة التابع لشركة شمال القاهرة لإنتاج الكهرباء، وفصول بمدرسة عين حلوان الثانوية الصناعية بنظام الثلاث سنوات، مركز تدريب الشبكات بجنوب القاهرة التابع للشركة المصرية لنقل الكهرباء، ومدرسة بنبا قادن الثانوية الصناعية بنظام الثلاث سنوات، مركز تدريب شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، بالإضافة إلى مدرسة الجيزة الثانوية الصناعية بنظام الثلاث سنوات، ومعهد تدريب المقطم التابع لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.

شروط الالتحاق بالمدارس 


- أن يكون الطالب حاصل على الإعدادية العامة أو الأزهرية من محافظات القاهرة الكبري فقط (القاهرة - الجيزة - القليوبية) دور مايو

- التقديم للذكور فقط ولا يزيد سن المتقدم في أول أكتوبر المقبل عن 18 سنة.

- التقديم سيكون إلكترونيا على موقع الشركة القابضة لكهرباء مصرwww.eehc.gov.eg في الفترة من ٨/٨/٢٠٢١ الي ١٢/٨/٢٠٢١ ولم يتم السماح بالتقديم بعد هذا الموعد.

- أن يكون الحد الإدني للقبول طبقا بالمجموع الذي يحدده قطاع التعليم الفني بمحافظات القاهرة الكبري.

- سيتم عقد اختبار قدرات وإجراء مقابلة شخصية بالإضافة إلى الكشف الطبي للطلبة المؤهلين للقبول.

وسيتم إعلان كشوف الطلبة المقبولين قبل بدء العام الدراسي على الموقع الإلكترونية التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر وشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء وشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء والشركة المصرية لنقل الكهرباء بالإضافة إلى شركة القاهرة لانتاج الكهرباء وذلك لاستكمال إجراءات الالتحاق بالمدارس بصفة رسمية.

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