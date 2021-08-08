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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سامي قطوش علي رادار أندية الممتاز في الموسم الجديد

صدى البلد

دخل عدد من أندية الدوري الممتاز في مفاوضات مع سامي قطوش لاعب الشرقية للدخان للحصول علي خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية . 

و شارك سامي قطوش في جميع مباريات الشرقية للدخان، الموسم الماضي، وسجل هدفين و صنع أربع أهداف.

تلقي اللاعب عدة عروض من أندية الدوري الممتاز من المصري البورسعيدي، و وادي دجلة،و الجونة، و مصر للمقاصة .

حيث شارك اللاعب في جميع مباريات فريقه الموسم الماضي، و كان من ضمن العناصر الأساسية التي ساهمت في صعود فريق الشرقية للدخان إلى الدوري الممتاز.

ويلعب قطوش في مراكز متعددة، ويعتبر مركزه الأساسي هو مركز وسط الملعب المدافع، و يمتاز أيضاً باللعب في مركز الظهير الأيمن، و متوسط الميدان الأيمن.

مسيرة قطوش

لعب قطوش لنادي المقاولون العرب في موسم 2018 ، الترسانة، و سرس الليان، و الفيوم، و الداخلية، و الصيد، و جمهورية شبين.

الدوري الممتاز سامي قطوش الشرقية للدخان المصري

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