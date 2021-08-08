سامي قطوش علي رادار أندية الممتاز في الموسم الجديد

دخل عدد من أندية الدوري الممتاز في مفاوضات مع سامي قطوش لاعب الشرقية للدخان للحصول علي خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية .

و شارك سامي قطوش في جميع مباريات الشرقية للدخان، الموسم الماضي، وسجل هدفين و صنع أربع أهداف.

تلقي اللاعب عدة عروض من أندية الدوري الممتاز من المصري البورسعيدي، و وادي دجلة،و الجونة، و مصر للمقاصة .

حيث شارك اللاعب في جميع مباريات فريقه الموسم الماضي، و كان من ضمن العناصر الأساسية التي ساهمت في صعود فريق الشرقية للدخان إلى الدوري الممتاز.

ويلعب قطوش في مراكز متعددة، ويعتبر مركزه الأساسي هو مركز وسط الملعب المدافع، و يمتاز أيضاً باللعب في مركز الظهير الأيمن، و متوسط الميدان الأيمن.

مسيرة قطوش

لعب قطوش لنادي المقاولون العرب في موسم 2018 ، الترسانة، و سرس الليان، و الفيوم، و الداخلية، و الصيد، و جمهورية شبين.