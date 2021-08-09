برلمانية: ضروري وضع إطار قانوني يمنع صرف الأدوية دون تقديم الروشتة العلاجية

قالت النائبة إيناس عبدالحليم عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن الأونة الأخيرة شهدت نزاعات أسرية بين الأزواج أسفرت هذه النزاعات عن قتل أحدي الطرفين للأخر خاصة بعد وقوع أكثر من حادثة حول هذا الموضوع مؤخرا، أو الاتجاه إلي الانفصال وهذا ما ساهم في ارتفاع معدلات الطلاق، ويستلزم الأمر تسليط الضوء علي قانون الأحوال الشخصية من خلال تعديلات لكافة النقاط التي تظل محل للجدل مع ضرورة الأخذ في الاعتبار بمراعاة مصلحة الطفل بالمقام الأول ومن ثم الزوجين.

وأضافت " عبدالحليم" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أنه لابد أيضا من تسليط الضوء علي المشكلات الناتجة عن صرف الأدوية دون إطلاع الطبيب الصيدلي علي روشتة العلاج، مشيرة إلي أن الأمر يستلزم المعالجة القانونية من خلال وضع ضوابط لصرف روشتات الأدوية.

و بسبب انتشار ظاهرة دخلاء لمزاولة مهنة التخاطب، ناشدت البرلمانية، بتحديد شروط شغل المهنة من الأطباء خريجي كلية الطب ولا يحق المزاولة لمن هم يحملون دبلومات في تخصصات علم النفس وذلك للارتقاء بالمهنة.

وتابعت النائبة، أيضا من أهم القوانين التي نأمل مناقشتها وإصدارها بدور الانعقاد المقبل، هو قانون المسؤولية الطبية وذلك لحماية حقوق كل من الطبيب والمريض.