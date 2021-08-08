سعودي يعثر علي عظام بشرية أثناء جولة في منطقة تاريخية.. صور

انتشرت مجموعة من الصور على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لعظام بشرية وسط الرمال في منطقة قصيرات عاد التاريخية في الأفلاج بالمملكة العربية السعودية.

وشارك مواطن سعودي يدعى «تركي المواش»، مجموعة من الصور توثق خروج رفات الأموات من إحدى المقابر القديمة بمنطقة قصيرات عاد التاريخية في السعودية.

وأوضح المواش، سبب خروج العظام بهذا الشكل المروع على سطح الرمال، حيث شهدت المنطقة سيول جارفة ساهمت في تعرية القبور القديمة في الأفلاج بالسعودية، وبروز العظام.

وعلق رواد مواقع التواصل، على الصور المتداولة مؤكدين أنها ليست المرة الأولى التي يرى الأشخاص فيها تلك المناظر المروعة بمنقطة قصيرات عاد.

فيما أشار أحد المستخدمين أن السبب الآخر لبروز العظام وخروجها من مكانها بهذا الشكل أن المتوفى لم يكن مدفونًا داخل قبر قائلًا: "هذا مدفون كذا ماهو داخل قبر لذلك اخرجته الرياح، يمكن مقتول ودفن على السريع".

وأوضح مستخدم آخر، أن صاحب الجمجمة يبدو في أنه مات في عمر الشباب، وهو ما دلت عليه أسنانه وضروسه المكتملة، ووجود درس العقل.

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