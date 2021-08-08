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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نشرة الأخبار: حقيقة تخفيض مخصصات الصحة والتعليم في الموازنة الجديدة للدولة.. أول جرعات لقاح "جونسون أند جونسون" تصل مصر خلال ساعات

صدى البلد

نشر قسم الأخبار بـ موقع صدى البلد، عددا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

أول جرعات لقاح "جونسون اند جونسون" تصل مصر خلال ساعات
أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن استقبال مصر للدفعة الأولى من لقاح جونسون أند جونسون فجر غدا الإثنين 9 أغسطس.
وأكدت وزارة الصحة، علي أهمية التسجيل وحجز لقاح فيروس كورونا من خلال الموقع الإلكتروني www.egcovac.mohp.gov.eg

حقيقة تخفيض مخصصات الصحة والتعليم في الموازنة الجديدة للدولة

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي حول تخفيض مخصصات قطاعي الصحة والتعليم في الموازنة العامة للدولة 2021/2022.


الرعاية الصحية: فحص 26 ألف طالب ضمن «اطمن على ابنك» بـ بورسعيد
أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن فحص 26 ألف طالب ضمن حملة “اطمن على ابنك” للكشف الطبي المجاني على طلاب المدارس بمحافظة بورسعيد، أولى محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك منذ بداية الحملة في 18 مايو من العام الجاري وحتى الآن.

"الكهرباء": استثمار أكثر من 310 ملايين جنيه لتأمين زيادة الأحمال بالقاهرة والإسكندرية
أعلنت الشركة المصرية لنقل الكهرباء توقيع عقدين لتأمين زيادة الأحمال المستقبلية ولتحسين مستوي الجهد في منطقتي كهرباء القاهرة والإسكندرية بإجمالي استثمارات 310 ملايين و750 ألف جنيه. 
قرار جمهورى بتكليف محمد عمران بأعمال رئيس هيئة الرقابة المالية لمدة عام
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 332 لسنة 2021 بتكليف الدكتور محمد مصطفي عبد الجواد عمران، بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام.

قرار جمهورى بمد خدمة أسامة ربيع رئيسًا لهيئة قناة السويس
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارا بمد خدمة أسامة منير محمد ربيع رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس وعضو مجلس الإدارة المنتدب لمدة عام.


 

قرار جمهورى بمد خدمة أسامة ربيع رئيس ا لهيئة قناة السويس

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