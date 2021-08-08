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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

دينا أبو السعود : كريم بينكي يقضي على التصبغات

الدكتورة دينا أبو
الدكتورة دينا أبو السعود

قالت الدكتورة دينا أبو السعود  ، خبيرة التجميل ، إن كريم بينكي يساعد على تفتيح التصبغات ، وذلك مع اتباع بعض العادات الصحية مثل شرب المياه ، والامتناع عن التدخين ، وتناول الأكل الصحي .

 

وأضافت الدكتورة دينا أبو السعود ، خلال لقائها لبـ برنامج "طبيب البلد "، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، أن كريم بينكي يجمع بين فوائد جميع الكريمات الأخرى ، ويستخدم مرتين في اليوم . 

 

وأشارت خبيرة التجميل إلى أن كريم بينكي مفيد للبشرة، ويعمل على تفتيح وترطيب البشرة، سواء الوجه أو الجسم، مضيفة أن كريم بينكي غني بالفيتامينات والتوت البري والشاي الأخضر.

 

ولفتت الدكتورة دينا أبو السعود إلى أن منتجات الشركة متوفرة في كل مكان وفي كل محافظات الجمهورية، وجميعها مرخصة من وزارة الصحة المصرية، ومتواجدة في الصيدليات، وهناك توصيل لجميع المحافظات، والأسعار في متناول الجميع.

 

وأوضحت أن الشركة لديها العديد من المنتجات، منها كريم وصابون وغسول للجسم بروائح مختلفة، والمنتج مميز لأن به معطرا ومرطبا وملمعا للجسم.

دينا أبو السعود كريم بينكي الدكتورة دينا أبو السعود تفتيح التصبغات اخبار التوك شو

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