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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نشرة المحافظات: حريق يلتهم مركبا سياحيا بالزمالك.. شاب يقتل والده بالدقهلية.. وصول السياحة الروسية لشرم الشيخ غدا

حريق المركب السياحي
حريق المركب السياحي

شهدت المحافظات عدة أحداث وأخبار مختلفة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم نستعرضها لكم فيما يلي :


 محافظة القاهرة : لا توجد إصابات بحريق بالمركب السياحى بالزمالك


تلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة بلاغًا بنشوب حريق بالمركب السياحى  عمر الخيام  بشارع الموسيقار محمد عبد الوهاب بالزمالك ( حى غرب القاهرة )


 غدا.. مطار شرم الشيخ يستقبل أول طائرة روسية

يشهد مطار شرم الشيخ الدولي كذلك مطار الغردقة غدا استقبال اول رحلة طيران روسية منذ قرابة ٦ سنوات في تمام الساعة الثانية ظهرا بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والسفير الروسي بالقاهرة وسط حضور عدد كبير من الفضائيات ووسائل الإعلام المختلفة

 غلق شواطئ الأبيض بمطروح بسبب ارتفاع الأمواج

أعلن رضا جاب الله مدينة مرسي مطروح اليوم الأحد عن غلق الشواطئ المفتوحة على طول كورنيش الأبيض الجديد وعدم السباحة بتلك الشواطئ بسبب ارتفاع الموج وزيادة سرعة الرياح مما يشكل خطر على حياة المواطنين


 كانت تتواصل معهم.. ابن عم دلال عبد العزيز يروي تفاصيل علاقتها بأسرتها في الشرقية

تحدث خالد محمد نعمان، ابن عم الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، لـ صدي البلد عن كواليس من حياة الراحلة بمسقط رأسها بالشرقية.

 

 العثور على جثة طفل مذبوحا بالشرقية

عثرت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة ديرب نجم بمحافظة الشرقية، على جثة طفل يبلغ من العمر 13 سنة مذبوحا بطريق الهوابر دائرة ديرب نجم، وتم نقل الجثة الي مشرحة المستشفى العام، والتحفظ  تحت تصرف نيابة ديرب نجم،وتحرير محضر بالواقعة.


 تفاصيل مقتل أب على يد ابنه بالدقهلية

شهدت محافظة الدقهلية خلال الأيام الأخيرة عددا من الجرائم أثارت الرأي العام، آخرها قيام شاب بقتل والده لخلافات بينهما، حيث طعنه بسكين.

 مصرع وإصابة 8 أشخاص بحادثين منفصلين في مطروح

لقي ٣ أشخاص  مصرعهم وأصيب ٥ آخرين فى حادثين بطريق مطروح إسكندرية الساحلى.

 

 

 

 

المحافظات محافظة القاهرة طائرة روسية دلال عبد العزيز جثة طفل

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