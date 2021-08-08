أخبار الرياضة.. 5 قرارات مصيرية لـ "البدري".. ودموع ميسي تغزو قلوب جماهير برشلونة

نشر موقع صدى البلد الإخباري، على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة سواء على الساحة المحلية أو الإفريقية أو العالمية.

بعد إنجاز الأولمبياد.. هشام حطب: دعم الرئيس السيسي منح الرياضة دوافع كبيرة



وجه المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، الشكر لكل أفراد البعثة المصرية التي شاركت في أولمبياد طوكيو 2020 والذي بذلوا مجهودات كبيرة كلا في مجال عمله من أجل نجاح مهمة البعثة والظهور بالمظهر المشرف اللائق باسم مصر وسط مشاركة جميع دول العالم في أهم محفل رياضي ينتظره العالم بأسره وسط ظروف وإجراءات صعبة واجهها الجميع في الاستعدادات وخلال التواجد في اليابان.



هانى قشطة مدرب البطلة الذهبية فريال أشرف يعمل مدربا عاما لنادى سيتى كلوب



رغم حداثة عهده، فإن مشروع أندية سيتى كلوب “City Club” وتحقيقا للعهد الذى قطعته شركة استادات الوطنية للإستثمار وإدارة المنشآت الرياضية على نفسها مع الجماهير المصرية بالإستعانة بأكبر وأكفأ المدربين المصريين فى مختلف اللعبات فى أكاديميات سيتى كلوب، فقد برهن الكابتن هانى قشطة مدرب عام منتخب مصر للكاراتيه والذى يعمل أيضا بفرع سيتى كلوب شبين الكوم عمليا على هذا الأمر.

صحيفة عالمية تكشف وجهة ميسي المقبلة بعد رحيله عن برشلونة



أكد تقارير فرنسية، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسبانى سيصل إلى فرنسا مساء اليوم الأحد من أجل استكمال عملية انتقاله إلى باريس سان جيرمان وإجراء الفحص الطبي.



ابتسام زايد بطلة مصر تتعرض لحادث سير وتودع منافسات أولمبياد طوكيو



ودعت ابتسام زايد لاعبة المنتخب المصري للدراجات، منافسات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية رقم 32 والتي تختم فعالياتها اليوم بالعاصمة اليابانية طوكيو.

لاعبوها صنعوا التاريخ.. ماذا قالت الصحف العالمية عن مشاركة مصر في أولمبياد طوكيو 2020



يسدل الستار، اليوم الأحد، بشكل رسمي، على فعاليات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "طوكيو 2020"، والتي شهدت حضورًا مميزًا على الصعيد العربي، خاصة مصر التي حصدت 6 ميداليات أولمبية، 4 برونزيات، وواحدة ذهبية، وأخرى فضية، وذلك في 4 ألعاب: التايكوندو، الكاراتيه، المصارعة الرومانية والخماسي الحديث.

ميسي : وافقت على تخفيض نصف راتبي للاستمرار مع برشلونة



أكد ليونيل ميسي أسطورة نادي برشلونة، أنه وافق على تخفيض نصف راتبه، للاستمرار مع برشلونة، لكن جميع محاولات الاستمرار مع النادي الكتالوني فشلت.

ميدو يتغزل في موسيماني وأفشة



أكد النجم أحمد حسام "ميدو"٬ أن الجميع توقع صعوبة مباراة الاهلى وسيراميكا كليوباترا ولكن لاعبى الفريق الأحمر أظهروا قوتهم منذ بداية المباراة.

5 قرارات مصيرية.. البدري يحسم ملفات منتخب مصر الشائكة قبل تصفيات المونديال



حسم حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، عددا من الملفات الشائكة داخل صفوف الفراعنة وذلك قبل خوض مواجهتى أنجولا والجابون المقرر إقامتهما خلال شهر سبتمبر المقبل فى إطار لقاءات الجولة الأولى والثانية من منافسات التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.



في يوم الوداع.. دموع ميسي تغزو قلوب جماهير برشلونة | فيديو

غزت دموع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة السابق، خلال مؤتمره الوداعي، قلوب جماهيره وعشاقه.